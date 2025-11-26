Милан-Кортина-2026: торжественно зажгли Олимпийский огонь

Олимпийский огонь для Зимних Олимпийских игр 2026 года, более известных как Милан-Кортина-2026, зажжен в Древней Олимпии, сообщили организаторы, пишет УНН.

Олимпийский огонь для Милан-Кортина-2026 зажжен! Одна из величайших спортивных традиций. Она состоялась в Греции, пока мы готовимся к поездке в Италию! - сообщили организаторы в X.

Церемония знаменует начало его путешествия в Италию.

"Первый факелоносец, гребец Петрос Гкайдацис, начинает эстафету олимпийского огня, неся дух Игр в Италию", - указали организаторы.

Справка

XXV Зимние Олимпийские игры Милан-Кортина-2026 пройдут 6-22 февраля 2026 года.

Талисманами Игр стали горностаи Тина и Мило. Горностаи, со своей живостью и скоростью, были названы идеальными животными, которые лучше всего воплощают итальянский дух, руководящий Зимними Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Милане-Кортине 2026.

Дизайн медалей Игр символизирует две половины: путь спортсмена и всех, кто шел рядом с ним к олимпийской вершине - тренеров, родных, болельщиков. Это о единении, о команде, о силе. Динамическая графическая абстракция, показывающая объединение двух частей в постоянном движении, подчеркнутое контрастом между зернистой текстурой и зеркальной поверхностью.