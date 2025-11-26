Мілан-Кортіна-2026: урочисто запалили Олімпійський вогонь

Олімпійський вогонь для Зимових Олімпійських ігор 2026, більш знаних під назвою Мілан-Кортіна-2026, запалено в Стародавній Олімпії, повідомили організатори, пише УНН.

Олімпійський вогонь для Мілан-Кортіна-2026 запалено! Одна з найвеличніших спортивних традицій. Вона відбулася в Греції, поки ми готуємося до поїздки до Італії! - повідомили організатори у X.

Церемонія знаменує початок його подорожі до Італії.

"Перший факелоносець, весляр Петрос Гкайдаціс, розпочинає естафету олімпійського вогню, несучи дух Ігор до Італії", - вказали організатори.

Довідково

XXV Зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026 пройдуть 6-22 лютого 2026 року.

Талісманами Ігор стали горностаї Тіна та Міло. Горностаї, зі своєю жвавістю і швидкістю, були названі ідеальними тваринами, які найкраще втілюють італійський дух, що керує Зимовими Олімпійськими і Паралімпійськими іграми в Мілані-Кортіні 2026.

Дизайн медалей Ігор символізує дві половини: шлях спортсмена та усіх, хто йшов поруч із ним до олімпійської вершини - тренерів, рідних, уболівальників. Це про єднання, про команду, про силу. Динамічна графічна абстракція, що показує об'єднання двох частин у постійному русі, підкреслене контрастом між зернистою текстурою та дзеркальною поверхнею.