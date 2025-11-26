$42.400.03
Ексклюзив
09:34 • 4530 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 16512 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 13578 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 11853 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 22040 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 14507 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 13625 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23767 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 40384 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30624 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Мілан-Кортіна-2026: урочисто запалили Олімпійський вогонь

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Олімпійський вогонь для Зимових Олімпійських ігор 2026, Мілан-Кортіна-2026, запалено в Стародавній Олімпії. Церемонія знаменує початок подорожі до Італії, де перший факелоносець розпочав естафету.

Мілан-Кортіна-2026: урочисто запалили Олімпійський вогонь

Олімпійський вогонь для Зимових Олімпійських ігор 2026, більш знаних під назвою Мілан-Кортіна-2026, запалено в Стародавній Олімпії, повідомили організатори, пише УНН.

Олімпійський вогонь для Мілан-Кортіна-2026 запалено! Одна з найвеличніших спортивних традицій. Вона відбулася в Греції, поки ми готуємося до поїздки до Італії!

- повідомили організатори у X.

Церемонія знаменує початок його подорожі до Італії.

"Перший факелоносець, весляр Петрос Гкайдаціс, розпочинає естафету олімпійського вогню, несучи дух Ігор до Італії", - вказали організатори.

Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії20.11.25, 00:26 • 3931 перегляд

Довідково

XXV Зимові Олімпійські ігри Мілан-Кортіна-2026 пройдуть 6-22 лютого 2026 року.

Талісманами Ігор стали горностаї Тіна та Міло. Горностаї, зі своєю жвавістю і швидкістю, були названі ідеальними тваринами, які найкраще втілюють італійський дух, що керує Зимовими Олімпійськими і Паралімпійськими іграми в Мілані-Кортіні 2026.

Дизайн медалей Ігор символізує дві половини: шлях спортсмена та усіх, хто йшов поруч із ним до олімпійської вершини - тренерів, рідних, уболівальників. Це про єднання, про команду, про силу. Динамічна графічна абстракція, що показує об'єднання двох частин у постійному русі, підкреслене контрастом між зернистою текстурою та дзеркальною поверхнею. 

Юлія Шрамко

Спорт
Греція
Італія