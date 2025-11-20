Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії

$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 30728 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
19 листопада, 16:01 • 27613 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 18051 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 38487 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 22000 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16564 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 16252 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
19 листопада, 12:10 • 16755 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22317 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 38490 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 46537 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 46325 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ
Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй підтримала запропоновану Італією резолюцію про перемир'я у всіх війнах у світі на час Ігор-2026. Давню грецьку традицію "екехейрії" ООН відродила у 1993 році.

Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй (ООН) підтримала запропоновану Італією резолюцію про перемир'я у всіх війнах у світі під час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Голова Генасамблеї ООН Анналена Бербок зауважила, що навіть в "епоху розколів" людство може досягати взаєморозуміння за допомогою спорту, в якому виявляються усі принципи, які потрібні для миру – "дисципліна, самообмеження, повага", а також здатність "побачити в опоненті не ворога, а партнера".

У свою чергу представник Італії, президент фонду "Мілан-Кортіні 2026" Джованні Малаго, під час презентації резолюції зазначив, що "це певна альтернатива суперництву та розбіжностям".

Так, звісно Олімпійські ігри засновані на принципах змагання та прагненні досконалості. Але під час усієї історії Олімпійського руху ми відчували дещо більше – наші спільні людські цінності, які виходять навіть за межі найвеличніших спортивних досягнень"

- сказав Малаго.

Довідково

Традиція "олімпійського перемир'я" походить від IX століття до н.е., коли відповідно до передбачення дельфійського оракула в Стародавній Греції були припинені чвари і війни, в результаті яких було зруйновано місто Пелопоннес, і проведені змагання спортсменів із ворогуючих племен.

Через роки до пелопонеського договору проведення Олімпійських ігор приєдналися й інші грецькі племена. Спочатку мета припинення воєн на час Олімпіади полягала в тому, щоб усі спортсмени могли дістатися місця проведення змагань і взяти в них участь.

Генеральна Асамблея ООН відродила цю давню грецьку традицію "екехейрії" ("олімпійського перемир'я") у 1993 році.

Нагадаємо

Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту21.10.25, 21:20 • 3072 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Анналена Бербок
Італія