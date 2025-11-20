Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я" напередодні Ігор в Італії

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй (ООН) підтримала запропоновану Італією резолюцію про перемир'я у всіх війнах у світі під час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Голова Генасамблеї ООН Анналена Бербок зауважила, що навіть в "епоху розколів" людство може досягати взаєморозуміння за допомогою спорту, в якому виявляються усі принципи, які потрібні для миру – "дисципліна, самообмеження, повага", а також здатність "побачити в опоненті не ворога, а партнера".

У свою чергу представник Італії, президент фонду "Мілан-Кортіні 2026" Джованні Малаго, під час презентації резолюції зазначив, що "це певна альтернатива суперництву та розбіжностям".

Так, звісно Олімпійські ігри засновані на принципах змагання та прагненні досконалості. Але під час усієї історії Олімпійського руху ми відчували дещо більше – наші спільні людські цінності, які виходять навіть за межі найвеличніших спортивних досягнень" - сказав Малаго.

Довідково

Традиція "олімпійського перемир'я" походить від IX століття до н.е., коли відповідно до передбачення дельфійського оракула в Стародавній Греції були припинені чвари і війни, в результаті яких було зруйновано місто Пелопоннес, і проведені змагання спортсменів із ворогуючих племен.

Через роки до пелопонеського договору проведення Олімпійських ігор приєдналися й інші грецькі племена. Спочатку мета припинення воєн на час Олімпіади полягала в тому, щоб усі спортсмени могли дістатися місця проведення змагань і взяти в них участь.

Генеральна Асамблея ООН відродила цю давню грецьку традицію "екехейрії" ("олімпійського перемир'я") у 1993 році.

Нагадаємо

Україна підтримує заклик віцепрем'єр-міністра Італії Антоніо Таяні до Олімпійського перемир'я з росією, заявляючи про готовність до нього хоч завтра, не чекаючи Олімпіади. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що росія раніше починала війни під час Олімпійського перемир'я.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту