FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту
Київ • УНН
Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) заборонила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у кваліфікаційних змаганнях на зимові Олімпійські ігри 2026 року. Це рішення унеможливлює їхню участь навіть у нейтральному статусі.
Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) ухвалила рішення не допускати спортсменів із росії та білорусі до участі в кваліфікаційних змаганнях на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Відповідне рішення було прийняте під час засідання Ради FIS у вівторок, пише УНН.
Деталі
Згідно з офіційною заявою, члени Ради проголосували за заборону участі так званих "індивідуальних нейтральних спортсменів" (AIN) із росії та білорусі у змаганнях, які є частиною кваліфікаційного процесу FIS для майбутніх Олімпійських і Паралімпійських ігор.
Такий крок став прямою відповіддю на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який дозволив федераціям самостійно вирішувати, чи включати спортсменів із країн-агресорів до своїх відбіркових систем. Утім, FIS вирішила зайняти принципову позицію, повністю заблокувавши їхній шлях до участі у змаганнях під своїм керівництвом.
Режим "індивідуального нейтрального статусу" передбачав можливість участі окремих спортсменів без державної символіки, прапора чи гімну. Проте FIS зазначила, що в умовах триваючої агресії росії проти України "немає можливості забезпечити справедливі та безпечні умови змагань" для інших учасників.
Таким чином, навіть під нейтральним статусом російські та білоруські спортсмени не зможуть боротися за олімпійські ліцензії в лижних дисциплінах.
