19:07 • 2690 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 12719 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
14:07 • 22405 перегляди
"Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 34063 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроями
21 жовтня, 12:57 • 21959 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21881 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23224 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22423 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21233 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19861 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) заборонила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у кваліфікаційних змаганнях на зимові Олімпійські ігри 2026 року. Це рішення унеможливлює їхню участь навіть у нейтральному статусі.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту

Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) ухвалила рішення не допускати спортсменів із росії та білорусі до участі в кваліфікаційних змаганнях на зимові Олімпійські ігри 2026 року, які відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Відповідне рішення було прийняте під час засідання Ради FIS у вівторок, пише УНН.

Деталі 

Згідно з офіційною заявою, члени Ради проголосували за заборону участі так званих "індивідуальних нейтральних спортсменів" (AIN) із росії та білорусі у змаганнях, які є частиною кваліфікаційного процесу FIS для майбутніх Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Такий крок став прямою відповіддю на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який дозволив федераціям самостійно вирішувати, чи включати спортсменів із країн-агресорів до своїх відбіркових систем. Утім, FIS вирішила зайняти принципову позицію, повністю заблокувавши їхній шлях до участі у змаганнях під своїм керівництвом.

Колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора дискваліфіковали на 18 місяців07.10.25, 22:49 • 3641 перегляд

Режим "індивідуального нейтрального статусу" передбачав можливість участі окремих спортсменів без державної символіки, прапора чи гімну. Проте FIS зазначила, що в умовах триваючої агресії росії проти України "немає можливості забезпечити справедливі та безпечні умови змагань" для інших учасників.

Таким чином, навіть під нейтральним статусом російські та білоруські спортсмени не зможуть боротися за олімпійські ліцензії в лижних дисциплінах. 

Україна вимагає відсторонити росіянина бешенця від Всесвітніх ігор з джиу-джитсу13.06.25, 20:03 • 3313 переглядiв

Степан Гафтко

СпортПолітика
Війна в Україні
Білорусь
Мілан
Україна