Колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора дискваліфіковали на 18 місяців

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор дискваліфікований на 18 місяців за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє пресслужба організації, передає УНН.

Організація Combat Sports Anti-Doping (CSAD) оголосила сьогодні, що Конор Макгрегор погодився на 18-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгової політики UFC (UFC ADP)

Повідомляється, що Макгрегор пропустив три спроби забору біологічних зразків протягом 12 місяців у 2024 році, що є порушенням UFC ADP.

Спортсмени UFC зобов'язані постійно надавати точну інформацію про своє місцезнаходження, щоб з ними можна було зв'язатися і вони могли здати біологічні зразки без попереднього попередження. Макгрегор пропустив тести 13 червня, 19 вересня і 20 вересня 2024 року, і кожен з них був класифікований CSAD як порушення місцезнаходження згідно з UFC ADP.

Хоча Макгрегор не з'явився на тестування в ці дати, CSAD зазначила, що він відновлювався після травми і не готувався до майбутнього бою на момент трьох пропущених тестів. Макгрегор повністю співпрацював з розслідуванням CSAD, взяв на себе відповідальність і надав детальну інформацію, яка, на думку CSAD, сприяла пропуску тестів.

Незважаючи на ці пом'якшувальні обставини, CSAD наголошує, що точне подання інформації про місцезнаходження та можливість проведення несподіваних тестів є необхідними для успіху програми UFC ADP. Враховуючи співпрацю Макгрегора та обставини, CSAD скоротила стандартне 24-місячне покарання за три порушення правил щодо місцезнаходження на шість місяців. Його період дискваліфікації розпочався 20 вересня 2024 року і закінчиться 20 березня 2026 року - додали в UFC.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп оголосив, що чемпіонат UFC відбудеться безпосередньо у Білому домі. Подію зможуть відвідати близько шести тисяч глядачів у внутрішньому дворі резиденції, а ще 80–90 тисяч – у парку Елліпс поруч.

Конор Макгрегор заявив, що його виступ у рамках історичного турніру UFC у Білому домі у 2026 році "офіційно підтверджено", хоча 37-річний Макгрегор останній поєдинок провів ще в липні 2021 року. Його рекорд становить 22 перемоги та 6 поразок, при цьому три з невдач сталися в останніх чотирьох боях. Попри це, він налаштований зробити гучне повернення.

Ще у вересні 2025 року боєць висунув фінансову вимогу – $100 млн за участь у знаковому турнірі. Водночас президент UFC Дана Вайт офіційно не підтвердив контракт, хоча, за словами Макгрегора, вони перебувають у постійному контакті.

Макгрегор, який свого часу став першим чемпіоном UFC у двох вагових категоріях одночасно, прагне використати цей шанс, щоб знову нагадати про себе як про зірку світового масштабу.