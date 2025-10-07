Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

Организация Combat Sports Anti-Doping (CSAD) объявила сегодня, что Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC (UFC ADP)

Сообщается, что Макгрегор пропустил три попытки забора биологических образцов в течение 12 месяцев в 2024 году, что является нарушением UFC ADP.

Спортсмены UFC обязаны постоянно предоставлять точную информацию о своем местонахождении, чтобы с ними можно было связаться и они могли сдать биологические образцы без предварительного предупреждения. Макгрегор пропустил тесты 13 июня, 19 сентября и 20 сентября 2024 года, и каждый из них был классифицирован CSAD как нарушение местонахождения согласно UFC ADP.

Хотя Макгрегор не явился на тестирование в эти даты, CSAD отметила, что он восстанавливался после травмы и не готовился к предстоящему бою на момент трех пропущенных тестов. Макгрегор полностью сотрудничал с расследованием CSAD, взял на себя ответственность и предоставил подробную информацию, которая, по мнению CSAD, способствовала пропуску тестов.

Несмотря на эти смягчающие обстоятельства, CSAD подчеркивает, что точное предоставление информации о местонахождении и возможность проведения неожиданных тестов необходимы для успеха программы UFC ADP. Учитывая сотрудничество Макгрегора и обстоятельства, CSAD сократила стандартное 24-месячное наказание за три нарушения правил относительно местонахождения на шесть месяцев. Его период дисквалификации начался 20 сентября 2024 года и закончится 20 марта 2026 года - добавили в UFC.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп объявил, что чемпионат UFC состоится непосредственно в Белом доме. Событие смогут посетить около шести тысяч зрителей во внутреннем дворе резиденции, а еще 80–90 тысяч – в парке Эллипс рядом.

Конор Макгрегор заявил, что его выступление в рамках исторического турнира UFC в Белом доме в 2026 году "официально подтверждено", хотя 37-летний Макгрегор последний поединок провел еще в июле 2021 года. Его рекорд составляет 22 победы и 6 поражений, при этом три из неудач произошли в последних четырех боях. Несмотря на это, он настроен совершить громкое возвращение.

Еще в сентябре 2025 года боец выдвинул финансовое требование – $100 млн за участие в знаковом турнире. В то же время президент UFC Дана Уайт официально не подтвердил контракт, хотя, по словам Макгрегора, они находятся в постоянном контакте.

Макгрегор, который в свое время стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно, стремится использовать этот шанс, чтобы снова напомнить о себе как о звезде мирового масштаба.