Макгрегор підтвердив участь у турнірі UFC у Білому домі до 250-річчя США

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що його виступ у рамках історичного турніру UFC у Білому домі у 2026 році "офіційно підтверджено". Подія буде приурочена до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Bleacher Report, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю Fox News Макгрегор наголосив, що сумнівів щодо його участі у цій події вже немає.

Це не переговори. Це вже зроблена угода, підписана, виконана. Макгрегор змагатиметься в Білому домі на честь 250-річчя Америки – сказав він Шону Ганніті в ефірі Fox News

Останній поєдинок 37-річний Макгрегор провів ще в липні 2021 року. Його рекорд становить 22 перемоги та 6 поразок, при цьому три з невдач сталися в останніх чотирьох боях. Попри це, він налаштований зробити гучне повернення.

Ще у вересні 2025 року боєць висунув фінансову вимогу – $100 млн за участь у знаковому турнірі. Водночас президент UFC Дана Вайт офіційно не підтвердив контракт, хоча, за словами Макгрегора, вони перебувають у постійному контакті.

Контекст

Захід UFC у Білому домі стане унікальною подією, адже вперше змішані єдиноборства проходитимуть у стінах резиденції президента США. Карта турніру запланована на 12 вересня 2026 року, символічно у рік святкування 250-річчя незалежності країни.

Макгрегор, який свого часу став першим чемпіоном UFC у двох вагових категоріях одночасно, прагне використати цей шанс, щоб знову нагадати про себе як про зірку світового масштабу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив, що чемпіонат UFC відбудеться безпосередньо у Білому домі. Подію зможуть відвідати близько шести тисяч глядачів у внутрішньому дворі резиденції, а ще 80–90 тисяч – у парку Елліпс поруч.

Президент Дональд Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.