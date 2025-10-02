Макгрегор підтвердив участь у турнірі UFC у Білому домі до 250-річчя США

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:38 • 4466 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 11263 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 11729 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 19625 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 15001 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 18161 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 36311 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47533 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30244 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53754 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.8м/с
83%
755мм
Популярнi новини
росіяни на ТОТ переводять насосні станції на забір води прямо з водойм 1 жовтня, 23:36 • 10998 перегляди
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності2 жовтня, 01:45 • 10718 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 13186 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру03:06 • 13125 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 10253 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 6976 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 19625 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 47533 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 38580 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 53754 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Копенгаген
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 43781 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 52568 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 35487 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 38337 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 48020 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
TikTok

Макгрегор підтвердив участь у турнірі UFC у Білому домі до 250-річчя США

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Ірландський боєць Конор Макгрегор заявив, що його виступ на турнірі UFC у Білому домі у 2026 році "офіційно підтверджено". Подія приурочена до 250-річчя незалежності США, хоча президент UFC Дана Вайт ще не підтвердив контракт.

Макгрегор підтвердив участь у турнірі UFC у Білому домі до 250-річчя США

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що його виступ у рамках історичного турніру UFC у Білому домі у 2026 році "офіційно підтверджено". Подія буде приурочена до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Bleacher Report, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю Fox News Макгрегор наголосив, що сумнівів щодо його участі у цій події вже немає.

Це не переговори. Це вже зроблена угода, підписана, виконана. Макгрегор змагатиметься в Білому домі на честь 250-річчя Америки 

– сказав він Шону Ганніті в ефірі Fox News

Останній поєдинок 37-річний Макгрегор провів ще в липні 2021 року. Його рекорд становить 22 перемоги та 6 поразок, при цьому три з невдач сталися в останніх чотирьох боях. Попри це, він налаштований зробити гучне повернення.

Ще у вересні 2025 року боєць висунув фінансову вимогу – $100 млн за участь у знаковому турнірі. Водночас президент UFC Дана Вайт офіційно не підтвердив контракт, хоча, за словами Макгрегора, вони перебувають у постійному контакті.

Контекст

Захід UFC у Білому домі стане унікальною подією, адже вперше змішані єдиноборства проходитимуть у стінах резиденції президента США. Карта турніру запланована на 12 вересня 2026 року, символічно у рік святкування 250-річчя незалежності країни.

Макгрегор, який свого часу став першим чемпіоном UFC у двох вагових категоріях одночасно, прагне використати цей шанс, щоб знову нагадати про себе як про зірку світового масштабу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив, що чемпіонат UFC відбудеться безпосередньо у Білому домі. Подію зможуть відвідати близько шести тисяч глядачів у внутрішньому дворі резиденції, а ще 80–90 тисяч – у парку Елліпс поруч.

Президент Дональд Трамп повідомив, що бої UFC будуть приурочені до 250-річчя Дня незалежності Сполучених Штатів.

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки