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Трамп анонсував бій UFC у Білому домі на честь 250-річчя декларації незалежності

Київ • УНН

 • 691 перегляди

Президент США Дональд Трамп планує провести бій UFC у Білому домі в рамках святкування 250-річчя Декларації незалежності. Захід організує Дана Вайт, очікується 20-25 тисяч глядачів.

Трамп анонсував бій UFC у Білому домі на честь 250-річчя декларації незалежності

Президент США Дональд Трамп проведе бій UFC у Білому домі в межах святкування 250-річчя з дня підписання Декларації незалежності США, про що він оголосив на мітингу в четвер в Айові, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

"На кожному з наших полів битв у національному парку та історичних місць відбудуться спеціальні заходи на честь "America250", і я навіть думаю, що у нас буде бій UFC", - сказав Трамп напередодні свята Дня незалежності США 4 липня під час промови на ярмарку штату Айова в Де-Мойні, яка започаткувала святкування 250-річчя протягом року.

Зв'язки президента США з чемпіонатом Ultimate Fighting Championship сягають щонайменше 2001 року, коли закритий "Трамп Тадж-Махал" приймав цей захід змішаних бойових мистецтв.

З того часу Трамп відвідав кілька боїв UFC і є добрим другом генерального директора підприємства Дани Вайта, який представив Трампа на Національному з'їзді Республіканської партії, перш ніж той прийняв висунення кандидата в президенти від Республіканської партії минулого року.

Трамп сказав, що Вайт організує захід UFC у Білому домі.

"Це буде чемпіонський бій, повноцінний бій, приблизно від 20 000 до 25 000 людей, і ми також збираємося зробити це в рамках "250", – сказав він.

Серед інших святкувань буде "великий ярмарок американських штатів", який "принесе програму America250 на ярмаркові майданчики по всій країні, кульмінацією якого стане гігантський патріотичний фестиваль наступного літа на Національній алеї, де будуть представлені експонати з усіх 50 штатів", за словами Трампа.

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Трамп "цілком серйозно" налаштований щодо планів боїв UFC, згідно з повідомленням Білого дому.

Трамп також планує провести "святкування підписання" в Білому домі в п’ятницю, коли він напише свій "великий, прекрасний законопроект" через 250 років після підписання Декларації незалежності, згідно з його публікацією на Truth Social перед мітингом у Де-Мойні.

Палата представників США ухвалила "великий і прекрасний закон" Трампа про витрати і податки03.07.25, 22:10 • 1645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортНовини Світу
Айова
Truth Social
Республіканська партія США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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