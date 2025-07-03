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Палата представників США ухвалила "великий і прекрасний закон" Трампа про витрати і податки

Київ • УНН

 • 491 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт президента Дональда Трампа про внутрішню політику, відправивши його на підпис. Документ передбачає скорочення податків, збільшення фінансування Пентагону та безпеки кордонів, а також скорочення федеральної системи соціального забезпечення.

Палата представників США ухвалила "великий і прекрасний закон" Трампа про витрати і податки

Палата представників ухвалила масштабний законопроєкт президента США Дональда Трампа про внутрішню політику, відправивши його на підпис президенту. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

У четвер вранці республіканці в Палаті представників проголосували за схвалення широкомасштабного законопроєкту президента Дональда Трампа про внутрішню політику, відправивши його на підпис президенту. Пакет, ухвалений Сенатом на марафонській сесії на початку цього тижня, передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону та безпеки кордонів 

- пише видання.

Зазначається, що документ також передбачає більш спірні скорочення витрат, щоб оплатити решту законопроєкту, в тому числі найбільше за останні десятиліття скорочення федеральної системи соціального забезпечення.

Республіканці Томас Массі з Кентуккі та Браян Фіцпатрік з Пенсільванії проголосували разом з демократами проти законопроєкту. Невдовзі після цього Массі заявив журналістам, що цей захід "не був достатньо гарним, щоб я за нього проголосував".

Нагадаємо

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків й видатків на 4,5 трлн дол. в основному процедурному голосуванні. Мільярдер Ілон Маск назвав законопроєкт божевільним та руйнівним.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Кентуккі
Пенсільванія
Демократична партія США
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