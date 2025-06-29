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Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його

Київ • УНН

 • 6466 перегляди

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків та видатків на 4,5 трлн дол., подолавши першу перешкоду. Ілон Маск назвав податковий законопроєкт Трампа божевільним та руйнівним.

Сенат США підтримав податковий закон Трампа. Ілон Маск розкритикував його

Сенат США підтримав законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків й видатків на 4,5 трлн дол. в основному процедурному голосуванні. Мільярдер Ілон Маск назвав  законопроєкт  божевільним та руйнівним. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Reuters повідомляє, що законопроєкт Трампа про масштабне зниження податків та витрати подолав першу перешкоду в Сенаті США. 

Контрольований республіканцями Сенат США ледь-ледь просунув законопроект президента Дональда Трампа про масштабне скорочення податків та витрат у суботу під час марафонської сесії вихідних, що відзначилася політичною драмою, розбіжностями та тривалими затримками, оскільки демократи намагалися уповільнити ухвалення законопроєкту. 

Як пише Reuters, законодавці проголосували 51 голосом проти 49 за початок дебатів щодо 940-сторінкового "мегазаконопроекту", причому двоє колег Трампа-республіканців приєдналися до демократів, щоб виступити проти законодавства, яке фінансуватиме головні пріоритети президента в галузі імміграції, кордонів, скорочення податків та військових справ. 

Демократи стверджують, що податкові пільги, передбачені законопроєктом, непропорційно вигідні для багатих верств населення за рахунок соціальних програм для американців з низьким рівнем доходу.           

 Сенатор-республіканець Ренд Пол виступив проти цього законопроєкту, оскільки він збільшує федеральний ліміт запозичень за держборгом на суму 36,2 трильйона доларів США ще на 5 трильйонів доларів. Мільярдер Ілон Маск назвав податковий законопроєкт Трампа божевільним та руйнівним. 

Останній законопроєкт Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці та завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Абсолютно божевільний та руйнівний. Він роздає подачки галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього

- написав Маск у соцмережі Х.  

Контекст

Раніше Ілон Маск вже критикував податковий законопроєкт Трампа назвавши його огидною гидотою.

Після чого між Маском та Трампом у соцмережах виникла суперечка.Дональд Трамп заявив про розчарування Ілоном Маском після критики ним податкового законопроєкту.

Маск відповів, що документ йому не показували та закликав прибрати зайві пункти.

Також заявляв, що мільярдер Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Окрім того, Маск звинуватив Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Ілон Маск дорікнув Трампу, що без його підтримки він програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.

Згодом Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Сенат США
Республіканська партія США
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