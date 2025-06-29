Сенат США поддержал налоговый закон Трампа. Илон Маск раскритиковал его

Сенат США поддержал законопроект Дональда Трампа о сокращении налогов и расходов на 4,5 трлн долл. в основном процедурном голосовании. Миллиардер Илон Маск назвал законопроект безумным и разрушительным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Reuters сообщает, что законопроект Трампа о масштабном снижении налогов и расходах преодолел первое препятствие в Сенате США.

Контролируемый республиканцами Сенат США едва продвинул законопроект президента Дональда Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов в субботу во время марафонской сессии выходных, которая отметилась политической драмой, разногласиями и длительными задержками, поскольку демократы пытались замедлить принятие законопроекта.

Как пишет Reuters, законодатели проголосовали 51 голосом против 49 за начало дебатов по 940-страничному "мегазаконопроекту", причем двое коллег Трампа-республиканцев присоединились к демократам, чтобы выступить против законодательства, которое будет финансировать главные приоритеты президента в области иммиграции, границ, сокращения налогов и военных дел.

Демократы утверждают, что налоговые льготы, предусмотренные законопроектом, непропорционально выгодны для богатых слоев населения за счет социальных программ для американцев с низким уровнем дохода.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против этого законопроекта, поскольку он увеличивает федеральный лимит заимствований по госдолгу на сумму 36,2 триллиона долларов США еще на 5 триллионов долларов. Миллиардер Илон Маск назвал налоговый законопроект Трампа безумным и разрушительным.

Последний законопроект Сената уничтожит миллионы рабочих мест в Америке и нанесет огромный стратегический ущерб нашей стране! Абсолютно безумный и разрушительный. Он раздает подачки отраслям прошлого, в то же время нанося серьезный ущерб отраслям будущего - написал Маск в соцсети Х.

Контекст

Ранее Илон Маск уже критиковал налоговый законопроект Трампа, назвав его отвратительной мерзостью.

После чего между Маском и Трампом в соцсетях возникла ссора. Дональд Трамп заявил о разочаровании Илоном Маском после критики им налогового законопроекта.

Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты.

Также заявлял, что миллиардер Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Кроме того, Маск обвинил Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их неопубликования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

Илон Маск упрекнул Трампа, что без его поддержки он проиграл бы выборы. По данным комиссии, Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года.

Впоследствии Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками.