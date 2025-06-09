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Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови їхніх помічників. Однак, майбутнє їхніх відносин залишається невизначеним, попри розрядку напруженості.

Трамп і Маск призупинили публічну ворожнечу після розмови між їхніми помічниками

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск призупинили публічну ворожнечу після телефонної розмови між їхніми помічниками. Про це інформує видання Politico з посиланням на двох посадовців із Білого дому, передає УНН.

Деталі

За словами двох чиновників Білого дому, хитка розрядка напруженості у протистоянні в соціальних мережах між президентом Дональдом Трампом та Ілоном Маском зберігається після телефонної розмови між представниками обох сторін.

Він (Дональд Трамп, - ред.) перестав публікувати дописи, але це не означає, що він щасливий

- сказав співрозмовник видання.

Водночас чиновник додав, що майбутнє стосунків Трампа та Маска "абсолютно невизначене".

Зазначається, що особливе обурення Трампа викликали заяви Маска про те, що президент нібито фігурує у справі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Також за словами джерел, главу Білого дому розізлила заява Маска про те, що його перемога на виборах 2024 року була б неможливою без підтримки мільярдера.

Окрім цього, Трампа також дратувало перебільшення Маском результатів роботи Департаменту урядової ефективності, який не зміг досягти значних скорочень федерального апарату. Останньою краплею в конфлікті стала відмова Білого дому призначити бізнесмена Айзекмана, який є  який є соратником мільярдера, на посаду глави NASA. 

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично підтвердив погіршення своїх відносин з підприємцем та мільярдером Ілоном Маском, заявивши, що він "дуже розчарований" ним. Це сталося після того, як Маск залишив свою головну консультативну посаду в Білому домі та згодом виступив проти масштабного податкового та бюджетного пакету президента.

Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.

Ілон Маск звинуватив Дональда Трампа у фігуруванні в "файлах Епштейна", заявивши, що це є причиною їх неоприлюднення. Раніше було розсекречено частину документів у справі Епштейна.

Ілон Маск заявив, що без його підтримки Трамп програв би вибори. За даними комісії, Маск витратив понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року.

Статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Дональд Трамп розглядає продаж власної Tesla, яку придбав для підтримки Ілона Маска. 

Суперечка Маска з Трампом загрожує бізнесу американського мільярдера. Падіння продажів Tesla, проблеми SpaceX та криза X ставлять під сумнів майбутнє імперії Маска.

Трамп звинувачує Ілона Маска у вживанні наркотиків, зокрема кетаміну, через його "божевільну" поведінку. Хоч Маск і визнавав вживання кетаміну, він заперечує залежність.

"Велика помилка": Венс відреагував на публічну сварку Маска та Трампа07.06.25, 18:44 • 9260 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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