Імперія Ілона Маска під загрозою через конфлікт із Трампом: деталі

Бізнес імперія американського мільярдера Ілона Маска у США опинилася під загрозою після загострення суперечки з президентом США Дональдом Трампом. Похід Маска у політику, необережне загравання з ультраправими та протистояння з господарем Білого дому можуть "допомогти" бізнесмену позбутися левової частки капіталу. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Те, що почалося як захоплення бізнесмена Ілона Маска правим популізмом, стало визначальним - і потенційно шкідливим - розділом у його бізнес-кар'єрі, пише видання.

Підтримуючи рух MAGA Дональда Трампа та ультраправі партії в Європі, Маск відлякав значну частину своєї початкової клієнтської бази. І це призвело до руйнування бренду Tesla, кардинального падіння її продажів та втрати частки ринку по всьому світу.

На довершення неуспіхів, які в останні місяці пожинає Маск, цього тижня стався гучний конфлікт між ним та його покровителем, президентом Дональдом Трампом. Суперечка між двома публічними чоловіками переросла у справжній особистий та публічний розрив, що спричинив погрози помсти з боку людини, яка контролює найвпливовіший уряд світу.

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Одночасно спалюючи мости як зі своїми клієнтами, так і з політичним рухом, який він фінансував і посилював місяцями, Маск тепер стикається з рідкісним поєднанням загроз: крахом лояльності до бренду, нестабільними доходами та зростаючими юридичними та регуляторними ризиками.

Продажі Tesla Inc. вже падають під тягарем партійної відповідальності. SpaceX, яку довго вважали стратегічним національним активом, стикається з посиленням уваги з боку держави через зміну вектору політичних вітрів.

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А ефект від експерименту з соцмережею X - проєкт Маска зі стимулювання "свободи слова" вартістю 44 мільярди доларів, — який підживлювався близькістю Маска до Білого дому та рекламними коштами, поволі згасає.

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Ілон не працює на благо своїх акціонерів . Поведінка Маска веде до розпаду імперії Маска в режимі реального часу – сказав головний виконавчий директор акціонера Tesla Gerber Kawasaki Росс Гербер, який протягом останніх кількох років скорочує свою частку в Tesla.

Маючи ворогів з обох флангів, Маск опиняється в центрі бурі, підживлюваної споживчим бунтом та політичною ворожістю.

Ніхто з правих не купить Tesla, ніхто з лівих не купить Tesla. Ілон — людина без країни - сказав зовнішній радник Трампа Стів Беннон, який давно критикує Маска.

Беннон додав, що він "веде постійні переговори на найвищому рівні" в адміністрації Трампа, щоб спонукати їх скасувати допуск Маска до секретної інформації та використати Закон про оборонне виробництво для арешту SpaceX та Starlink на тій підставі, що вони життєво важливі для національної безпеки США.

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Навіть якщо Трамп не вживе таких крайніх заходів, у Білого дому не бракує варіантів у відповідь.

Нагадаємо

Видання POLITICO раніше повідомило, що Білий дім намагається примирити Трампа з Маском після їхньої публічної суперечки. Акції Tesla впали на $150 млрд, а статки Маска скоротились на $34 млрд.