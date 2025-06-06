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Трамп планує продати свою червону автівку Tesla після конфлікту з Маском: подробиці

Київ • УНН

 • 1158 перегляди

Дональд Трамп розглядає продаж власної Tesla, яку придбав для підтримки Ілона Маска. Рішення прийнято після публічної суперечки, що обвалила акції Tesla та статки Маска.

Трамп планує продати свою червону автівку Tesla після конфлікту з Маском: подробиці

Президент США Дональд Трамп хоче продати власний автомобіль компанії Tesla, передає УНН із посиланням на ВВС.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість продажу свого автомобіля Tesla

- йдеться в повідомленні.

За даними видання, червоний автомобіль, який американський лідер придбав, коли намагався допомогти Ілону Маску просувати свою компанію, вже тижнями стоїть біля Білого дому.

Доповнення

У четвер, 5 червня, акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском.

Мемкоїн Trump Coin (TRUMP) і акції Trump Media впали на тлі публічного протистояння мільярдера Ілона Маска і президента США Дональда Трампа.

Також УНН писав, що статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп і помічники Білого дому сигналізують про можливе чергове примирення з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском після онлайн-суперечки.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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Tesla
Білий дім
НАСА
Дональд Трамп
Ілон Маск
Tesla
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