Трамп планує продати свою червону автівку Tesla після конфлікту з Маском: подробиці

Президент США Дональд Трамп хоче продати власний автомобіль компанії Tesla, передає УНН із посиланням на ВВС.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість продажу свого автомобіля Tesla - йдеться в повідомленні.

За даними видання, червоний автомобіль, який американський лідер придбав, коли намагався допомогти Ілону Маску просувати свою компанію, вже тижнями стоїть біля Білого дому.

Доповнення

У четвер, 5 червня, акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском.

Мемкоїн Trump Coin (TRUMP) і акції Trump Media впали на тлі публічного протистояння мільярдера Ілона Маска і президента США Дональда Трампа.

Також УНН писав, що статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Нагадаємо, Президент Дональд Трамп і помічники Білого дому сигналізують про можливе чергове примирення з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском після онлайн-суперечки.