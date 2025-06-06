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Трамп та Маск можуть знову примиритися після гучного конфлікту з наслідками

Київ • УНН

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Білий дім намагається примирити Трампа з Маском після їхньої публічної суперечки. Акції Tesla впали на $150 млрд, а статки Маска скоротились на $34 млрд.

Трамп та Маск можуть знову примиритися після гучного конфлікту з наслідками

Президент Дональд Трамп і помічники Білого дому сигналізують про можливе чергове примирення з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском після онлайн-суперечки. Про це повідомляє POLITICO, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, помічники Білого дому після докладених зусиль, щоб переконати американського президента пом'якшити свою публічну критику Маска та уникнути ескалації, запланували на п'ятницю телефонну розмову з мільярдером-генералом Tesla, щоб посприяти їхньому примиренні.

О, все гаразд. Усе йде дуже добре, ніколи не було так добре

 – сказав Трамп POLITICO у короткій телефонній розмові, коли його запитали про дуже гучний публічний розрив відносин з його колишнім великим спонсором.

Трамп продовжив розхвалювати свої рейтинги прихильності.

Цифри зашкалюють, це найвищі рейтинги, які я коли-небудь бачив, і я маю йти 

- сказав Трамп.

Це був разючий контраст із тим, як збоку виглядає потворна публічна ворожнеча між Трампом і Маском через "великий прекрасний законопроєкт" американського лідера – пакет законодавчих актів, яке зараз розглядається в Сенаті та включає його президентський порядок денний від зниження податків до імміграційного контролю.

Ставки були настільки високими, а обмін думками настільки тривожно запеклим, що помічники та союзники, включаючи менеджера хедж-фонду Білла Акмана, поспішили послабити напругу — і Маск, здається, погодився.

Раніше у четвер, коли Маск лютував з приводу вартості законодавчих ініціатив Трампа, які, за прогнозами, збільшать дефіцит бюджету на 2,4 трильйона доларів, президент пом'якшив деякі свої коментарі на платформі власної соцмережі за наполяганням помічників Білого дому.

За словами джерела видання, близького до Білого дому, помічники порадили президенту зосередитися на законопроекті та його проведенні через Сенат, а не на конфлікті з Маском.

Доповнення

У четвер, 5 червня, акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском.

Нагадаємо

Мемкоїн Trump Coin (TRUMP) і акції Trump Media впали на тлі публічного протистояння мільярдера Ілона Маска і президента США Дональда Трампа. 

Також раніше УНН писав, що статки Ілона Маска скоротилися на 34 млрд доларів через конфлікт з Трампом. Причиною стали погрози скасування держконтрактів та відмова у призначенні керівника NASA.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаНовини Світу
Tesla
Сенат США
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