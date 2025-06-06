Суперечка між Трампом і Маском обвалила акції Tesla, ринкова вартість яких впала на 150 млрд доларів

У четвер акції Tesla впали на 150 мільярдів доларів через публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом з мільярдером, генеральним директором виробника електромобілів Ілоном Маском. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Інвестори спостерігали за розвитком подій зі зростаючим занепокоєнням щодо того, що ця сутичка може означати для бізнес-імперії Маска. Акції автовиробника завершили день зі зниженням на 14%, втративши ринкову вартість у розмірі 150 мільярдів доларів - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що трейдери позбулися акцій Tesla на тлі активної торгівлі після того, як Маск швидко відреагував на критику Трампа публікаціями в соціальних мережах з критикою президентського податкового законопроекту.

Трамп відповів, що Маск був засмучений тим, що законопроект позбавляє податкових пільг на купівлю електромобілів. Версія законопроекту про бюджет Трампа в Палаті представників пропонує скасувати популярну субсидію на електромобілі у розмірі 7500 доларів до кінця 2025 року.

Tesla та інші автовиробники роками покладалися на стимули для стимулювання попиту, але Трамп пообіцяв у перехідний період припинити субсидію.

За даними J.P. Morgan, річний прибуток Tesla може скласти 1,2 мільярда доларів, а також додаткові 2 мільярди доларів від продажу регуляторних кредитів через окреме законодавство Сенату, спрямоване на обмеження продажу електромобілів у Каліфорнії.

Reuters зазначає, що відкрита ворожнеча з Трампом може створити численні перешкоди для Tesla та решти розлогої бізнес-імперії Маска. Міністерство транспорту США регулює стандарти проектування транспортних засобів і матиме великий вплив на те, чи зможе Tesla масово виробляти роботаксі без педалей і керма.

Політика Ілона продовжує шкодити акціям. Спочатку він об’єднався з Трампом, що засмутило багатьох потенційних покупців-демократів. Тепер він налаштувався проти адміністрації Трампа - сказав акціонер Tesla Денніс Дік, головний стратег Stock Trader Network.

Через падіння продажів електромобілів Маск протягом останнього року переорієнтував майбутнє Tesla на роботизовані таксі без водія. На конференції з питань прибутків минулого року він сказав, що інвестори "повинні продати свої акції Tesla", якщо вони не вірять, що компанія вирішить технологічні проблеми безпілотних автомобілів.

Аналітики Wedbush заявили, що можливості штучного інтелекту та автономного управління можуть коштувати компанії 1 трильйон доларів лише за ринковою вартістю. Маск виступав за єдиний федеральний процес затвердження автономних транспортних засобів, щоб спростити поточний лабіринт різних державних правил.

Без мене Трамп програв би вибори - Маск

Контекст Дональд Трамп заявив про розчарування Ілоном Маском після критики ним податкового законопроєкту. Маск відповів, що документ йому не показували та закликав прибрати зайві пункти. Згодом протистояння продовжилося.

Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск з’їхав з глузду, та забрав у нього мандат, який змушував усіх купувати його "непотрібні" електромобілі. На що Маск заявив, що Трамп бреше, зазначивши, що "це сумно", та запустив голосування про створення нової партії.