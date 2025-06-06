Разногласия между Трампом и Маском обрушили акции Tesla, рыночная стоимость которых упала на 150 млрд долларов

В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичной ссоры между президентом США Дональдом Трампом с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Инвесторы наблюдали за развитием событий с растущим беспокойством относительно того, что эта стычка может означать для бизнес-империи Маска. Акции автопроизводителя завершили день со снижением на 14%, потеряв рыночную стоимость в размере 150 миллиардов долларов - говорится в сообщении.

Отмечается, что трейдеры избавились от акций Tesla на фоне активной торговли после того, как Маск быстро отреагировал на критику Трампа публикациями в социальных сетях с критикой президентского налогового законопроекта.

Трамп ответил, что Маск был расстроен тем, что законопроект лишает налоговых льгот на покупку электромобилей. Версия законопроекта о бюджете Трампа в Палате представителей предлагает отменить популярную субсидию на электромобили в размере 7500 долларов до конца 2025 года.

Tesla и другие автопроизводители годами полагались на стимулы для стимулирования спроса, но Трамп пообещал в переходный период прекратить субсидию.

По данным J.P. Morgan, годовая прибыль Tesla может составить 1,2 миллиарда долларов, а также дополнительные 2 миллиарда долларов от продажи регуляторных кредитов из-за отдельного законодательства Сената, направленного на ограничение продажи электромобилей в Калифорнии.

Reuters отмечает, что открытая вражда с Трампом может создать многочисленные препятствия для Tesla и остальной разлогой бизнес-империи Маска. Министерство транспорта США регулирует стандарты проектирования транспортных средств и будет иметь большое влияние на то, сможет ли Tesla массово производить роботакси без педалей и руля.

Политика Илона продолжает вредить акциям. Сначала он объединился с Трампом, что расстроило многих потенциальных покупателей-демократов. Теперь он настроился против администрации Трампа - сказал акционер Tesla Деннис Дик, главный стратег Stock Trader Network.

Из-за падения продаж электромобилей Маск в течение последнего года переориентировал будущее Tesla на роботизированные такси без водителя. На конференции по вопросам прибылей в прошлом году он сказал, что инвесторы "должны продать свои акции Tesla", если они не верят, что компания решит технологические проблемы беспилотных автомобилей.

Аналитики Wedbush заявили, что возможности искусственного интеллекта и автономного управления могут стоить компании 1 триллион долларов только по рыночной стоимости. Маск выступал за единый федеральный процесс утверждения автономных транспортных средств, чтобы упростить текущий лабиринт различных государственных правил.

Без меня Трамп проиграл бы выборы – Маск

Контекст Дональд Трамп заявил о разочаровании Илоном Маском после критики им налогового законопроекта. Маск ответил, что документ ему не показывали и призвал убрать лишние пункты. Впоследствии противостояние продолжилось.

Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск съехал с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это грустно", и запустил голосование о создании новой партии.