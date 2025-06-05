Без меня Трамп проиграл бы выборы – Маск

Предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе проиграли бы выборы 2024 года без его поддержки, передает УНН.

Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате – написал Маск в заметке на X.

Так Маск ответил на заявление Трампа в Овальном кабинете сегодня о том, что ему не нужен технологический миллиардер для победы на выборах.

Я бы выиграл в Пенсильвании независимо от Илона – сказал Трамп.

Сколько денег дал Маск

Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года, согласно документам, поданным в Федеральную избирательную комиссию.

Дополнение

Маск раскритиковал законопроект о налогах и расходах, подписанный президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что больше не может молчать, назвав документ "отвратительной мерзостью".