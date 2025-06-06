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Трамп и Маск могут снова примириться после громкого конфликта с последствиями

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Белый дом пытается примирить Трампа с Маском после их публичного спора. Акции Tesla упали на $150 млрд, а состояние Маска сократилось на $34 млрд.

Трамп и Маск могут снова примириться после громкого конфликта с последствиями

Президент Дональд Трамп и помощники Белого дома сигнализируют о возможном очередном примирении с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском после онлайн-спора. Об этом сообщает POLITICO, пишет УНН.

Детали

По информации издания, помощники Белого дома после приложенных усилий, чтобы убедить американского президента смягчить свою публичную критику Маска и избежать эскалации, запланировали на пятницу телефонный разговор с миллиардером-генералом Tesla, чтобы посодействовать их примирению.

О, все в порядке. Все идет очень хорошо, никогда не было так хорошо

 – сказал Трамп POLITICO в коротком телефонном разговоре, когда его спросили об очень громком публичном разрыве отношений с его бывшим крупным спонсором.

Трамп продолжил расхваливать свои рейтинги благосклонности.

Цифры зашкаливают, это самые высокие рейтинги, которые я когда-либо видел, и я должен идти 

- сказал Трамп.

Это был разительный контраст с тем, как со стороны выглядит уродливая публичная вражда между Трампом и Маском из-за "большого прекрасного законопроекта" американского лидера – пакета законодательных актов, которое сейчас рассматривается в Сенате и включает его президентскую повестку дня от снижения налогов до иммиграционного контроля.

Ставки были настолько высокими, а обмен мнениями настолько тревожно ожесточенным, что помощники и союзники, включая менеджера хедж-фонда Билла Акмана, поспешили ослабить напряжение — и Маск, кажется, согласился.

Ранее в четверг, когда Маск негодовал по поводу стоимости законодательных инициатив Трампа, которые, по прогнозам, увеличат дефицит бюджета на 2,4 триллиона долларов, президент смягчил некоторые свои комментарии на платформе собственной соцсети по настоянию помощников Белого дома.

По словам источника издания, близкого к Белому дому, помощники посоветовали президенту сосредоточиться на законопроекте и его проведении через Сенат, а не на конфликте с Маском.

Дополнение

В четверг, 5 июня, акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между президентом США Дональдом Трампом с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском.

Напомним

Мемкоин Trump Coin (TRUMP) и акции Trump Media упали на фоне публичного противостояния миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа. 

Также ранее УНН писал, что состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаНовости Мира
Тесла, Инк.
Сенат Соединенных Штатов Америки
Белый дом
NASA
Дональд Трамп
Элон Маск
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