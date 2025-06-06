Трамп планирует продать свою красную машину Tesla после конфликта с Маском: подробности
Киев • УНН
Дональд Трамп рассматривает продажу собственной Tesla, которую приобрел для поддержки Илона Маска. Решение принято после публичного спора, обвалившего акции Tesla и состояние Маска.
Президент США Дональд Трамп хочет продать собственный автомобиль компании Tesla, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продажи своего автомобиля Tesla
По данным издания, красный автомобиль, который американский лидер приобрел, когда пытался помочь Илону Маску продвигать свою компанию, уже неделями стоит возле Белого дома.
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В четверг, 5 июня, акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между президентом США Дональдом Трампом с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском.
Мемкоин Trump Coin (TRUMP) и акции Trump Media упали на фоне публичного противостояния миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа.
Также УНН писал, что состояние Илона Маска сократились на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.
Напомним, Президент Дональд Трамп и помощники Белого дома сигнализируют о возможном очередном примирении с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском после онлайн-спора.