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Трамп планирует продать свою красную машину Tesla после конфликта с Маском: подробности

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Дональд Трамп рассматривает продажу собственной Tesla, которую приобрел для поддержки Илона Маска. Решение принято после публичного спора, обвалившего акции Tesla и состояние Маска.

Трамп планирует продать свою красную машину Tesla после конфликта с Маском: подробности

Президент США Дональд Трамп хочет продать собственный автомобиль компании Tesla, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продажи своего автомобиля Tesla

- говорится в сообщении.

По данным издания, красный автомобиль, который американский лидер приобрел, когда пытался помочь Илону Маску продвигать свою компанию, уже неделями стоит возле Белого дома.

Дополнение

В четверг, 5 июня, акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между президентом США Дональдом Трампом с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском.

Мемкоин Trump Coin (TRUMP) и акции Trump Media упали на фоне публичного противостояния миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа.

Также УНН писал, что состояние Илона Маска сократились на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Напомним, Президент Дональд Трамп и помощники Белого дома сигнализируют о возможном очередном примирении с миллиардером, генеральным директором производителя электромобилей Илоном Маском после онлайн-спора.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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Белый дом
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Дональд Трамп
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