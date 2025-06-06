Империя Илона Маска под угрозой из-за конфликта с Трампом: детали

Бизнес-империя американского миллиардера Илона Маска в США оказалась под угрозой после обострения спора с президентом США Дональдом Трампом. Поход Маска в политику, неосторожное заигрывание с ультраправыми и противостояние с хозяином Белого дома могут "помочь" бизнесмену лишиться львиной доли капитала. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

То, что началось как увлечение бизнесмена Илона Маска правым популизмом, стало определяющим - и потенциально вредным - разделом в его бизнес-карьере, пишет издание.

Поддерживая движение MAGA Дональда Трампа и ультраправые партии в Европе, Маск отпугнул значительную часть своей первоначальной клиентской базы. И это привело к разрушению бренда Tesla, кардинальному падению ее продаж и потере доли рынка по всему миру.

В довершение неудач, которые в последние месяцы пожинает Маск, на этой неделе произошел громкий конфликт между ним и его покровителем, президентом Дональдом Трампом. Спор между двумя публичными мужчинами перерос в настоящий личный и публичный разрыв, повлекший угрозы мести со стороны человека, контролирующего самое влиятельное правительство в мире.

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Одновременно сжигая мосты как со своими клиентами, так и с политическим движением, которое он финансировал и усиливал месяцами, Маск теперь сталкивается с редким сочетанием угроз: крахом лояльности к бренду, нестабильными доходами и растущими юридическими и регуляторными рисками.

Продажи Tesla Inc. уже падают под бременем партийной ответственности. SpaceX, которую долго считали стратегическим национальным активом, сталкивается с усилением внимания со стороны государства из-за изменения вектора политических ветров.

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А эффект от эксперимента с соцсетью X - проект Маска по стимулированию "свободы слова" стоимостью 44 миллиарда долларов, - который подпитывался близостью Маска к Белому дому и рекламными средствами, постепенно угасает.

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Илон не работает на благо своих акционеров. Поведение Маска ведет к распаду империи Маска в режиме реального времени - сказал главный исполнительный директор акционера Tesla Gerber Kawasaki Росс Гербер, который в течение последних нескольких лет сокращает свою долю в Tesla.

Имея врагов с обоих флангов, Маск оказывается в центре бури, подпитываемой потребительским бунтом и политической враждебностью.

Никто из правых не купит Tesla, никто из левых не купит Tesla. Илон - человек без страны - сказал внешний советник Трампа Стив Бэннон, который давно критикует Маска.

Бэннон добавил, что он "ведет постоянные переговоры на высшем уровне" в администрации Трампа, чтобы побудить их отменить допуск Маска к секретной информации и использовать Закон об оборонном производстве для ареста SpaceX и Starlink на том основании, что они жизненно важны для национальной безопасности США.

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Даже если Трамп не примет таких крайних мер, у Белого дома хватает вариантов в ответ.

Напомним

Издание POLITICO ранее сообщило, что Белый дом пытается примирить Трампа с Маском после их публичного спора. Акции Tesla упали на $150 млрд, а состояние Маска сократилось на $34 млрд.