Трамп и Маск приостановили публичную вражду после разговора между их помощниками

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск приостановили публичную вражду после телефонного разговора между их помощниками. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух должностных лиц из Белого дома, передает УНН.

Детали

По словам двух чиновников Белого дома, шаткая разрядка напряженности в противостоянии в социальных сетях между президентом Дональдом Трампом и Илоном Маском сохраняется после телефонного разговора между представителями обеих сторон.

Он (Дональд Трамп, - ред.) перестал публиковать сообщения, но это не означает, что он счастлив - сказал собеседник издания.

В то же время чиновник добавил, что будущее отношений Трампа и Маска "абсолютно неопределенно".

Отмечается, что особое возмущение Трампа вызвали заявления Маска о том, что президент якобы фигурирует в деле Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Также, по словам источников, главу Белого дома разозлило заявление Маска о том, что его победа на выборах 2024 года была бы невозможна без поддержки миллиардера.

Кроме этого, Трампа также раздражало преувеличение Маском результатов работы Департамента правительственной эффективности, который не смог достичь значительных сокращений федерального аппарата. Последней каплей в конфликте стал отказ Белого дома назначить бизнесмена Айзекмана, который является который является соратником миллиардера, на должность главы NASA.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в фигурировании в "файлах Эпштейна", заявив, что это является причиной их не обнародования. Ранее была рассекречена часть документов по делу Эпштейна.

Илон Маск заявил, что без его поддержки Трамп проиграл бы выборы. По данным комиссии, Маск потратил более 290 миллионов долларов на выборы 2024 года.

Состояние Илона Маска сократилось на 34 млрд долларов из-за конфликта с Трампом. Причиной стали угрозы отмены госконтрактов и отказ в назначении руководителя NASA.

Дональд Трамп рассматривает продажу собственной Tesla, которую приобрел для поддержки Илона Маска.

Спор Маска с Трампом угрожает бизнесу американского миллиардера. Падение продаж Tesla, проблемы SpaceX и кризис X ставят под сомнение будущее империи Маска.

Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков, в частности кетамина, из-за его "безумного" поведения. Хотя Маск и признавал употребление кетамина, он отрицает зависимость.

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