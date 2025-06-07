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"Большая ошибка": Венс отреагировал на публичную ссору Маска и Трампа

Киев • УНН

 • 1630 просмотра

Джей Ди Венс заявил, что Илон Маск ошибается, критикуя Трампа. Политический альянс распался после критики Маском налоговой политики, что обрушило акции Tesla на $150 млрд.

"Большая ошибка": Венс отреагировал на публичную ссору Маска и Трампа

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Илон Маск совершает "огромную ошибку", нападая на американского лидера Дональда Трампа, и выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после развернувшейся публичной вражды, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"Я всегда буду верен президенту и надеюсь, что Илон в конце концов вернется в команду", – сказал Венс в интервью подкасту "This Past Weekend with Theo Von", выпущенном в субботу. "Возможно, сейчас это невозможно, потому что он стал таким ядерным, но я надеюсь, что это возможно".

Добавим

Маск помог избрать Трампа и Венса в 2024 году и возглавил Департамент эффективности правительства, что привело к сокращению расходов, но пока не оправдало первоначальных обещаний руководителя Tesla Inc.

Политический альянс Трампа и Маска распался в четверг после того, как Маск раскритиковал законопроект о налоговой и расходной политике, поддержанный президентом. Двое мужчин обменялись шутками, которые стали личными в социальных сетях, поражая зрителей в Вашингтоне и на Уолл-стрит.

У Илона Маска "исчез" пост о Дональде Трампе в "файлах Эпштейна"07.06.25, 14:00 • 2674 просмотра

Хотя Венс опубликовал в X сообщение в поддержку Трампа, сказав, что он "гордится тем, что стоит рядом с президентом", и похвалил его за то, что он "сделал больше, чем кто-либо за свою жизнь, чтобы заслужить доверие движения, которое он возглавляет", интервью с Воном стало его первым прямым комментарием относительно Маска с момента вспышки ссоры.

По словам человека, знакомого с ситуацией, который поделился деталями на условиях анонимности, президент поощрял Венса дипломатично поговорить о Маске перед его появлением в подкасте.

"Президент не считает, что ему нужно быть в кровной вражде с Илоном Маском, и я действительно думаю, что если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо", – сказал Венс.

Трамп связывает "сумасшедшее" поведение Маска с наркотиками - NYT07.06.25, 09:39 • 3794 просмотра

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп врет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".

В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между Трампом и Маском.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
Тесла, Инк.
Джей Ди Вэнс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Элон Маск
Соединённые Штаты
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