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У Илона Маска "исчез" пост о Дональде Трампе в "файлах Эпштейна"

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Со страницы Илона Маска исчез пост, где он утверждал, что Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Маск не комментировал удаление сообщения.

У Илона Маска "исчез" пост о Дональде Трампе в "файлах Эпштейна"

У миллиардера Илона Маска, который недавно засветился в публичном споре с президентом США Дональдом Трампом, исчез со страницы в X пост, в котором он, по его словам, "сбросил действительно большую бомбу", пишет УНН.

Детали

"Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд!", - говорилось в том сообщении, что осталось на многочисленных скриншах.

Теперь оно недоступно.

Маск удаление поста не комментировал.

Маск обвинил Трампа в педофилии? Миллиардер заявил, что президент США фигурирует в “файлах Эпштейна”05.06.25, 23:04 • 5064 просмотра

Дополнение

Американский банкир Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был задержан в 2019 году, но вскоре покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись суда. В судебных материалах упоминается множество известных личностей, включая экс-президентов США. Однако, большинство файлов остались нерассекреченными.

Накануне Маск предложил название для новой американской партии, которую он, вероятно, намерен возглавить. В его опросе в соцсети Х из 5,6 млн человек более 80% проголосовали "за" предложенное название America Party ("Америка").

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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