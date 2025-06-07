В Ілона Маска "зник" пост про Дональда Трампа у "файлах Епштейна"

У мільярдера Ілона Маска, який нещодавно засвітився у публічній суперечці з президентом США Дональдом Трампом, зник зі сторінки у X пост, у якому він, за його словами, "скинув справді велику бомбу", пише УНН.

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"Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Ось справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Хорошого дня, Дональде!", - ішлося в тому повідомленні, що залишився на численних скріншах.

Тепер воно недоступне.

Маск видалення посту не коментував.

Маск звинуватив Трампа в педофілії? Мільярдер заявив, що президент США фігурує у “файлах Епштейна”

Доповнення

Американський банкір Джеффрі Епштейн, звинувачений у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх, був затриманий у 2019 році, але незабаром наклав на себе руки у тюремній камері, не дочекавшись суду. У судових матеріалах згадується безліч відомих особистостей, включаючи експрезидентів США. Однак, більшість файлів залишилися не розсекреченими.

Напередодні Маск запропонував назву для нової американської партії, яку він, імовірно, має намір очолити. У його опитуванні в соцмережі Х з 5,6 млн осіб понад 80% проголосували "за" запропоновану назву America Party ("Америка").