Трамп связывает "сумасшедшее" поведение Маска с наркотиками - NYT

Президент США Дональд Трамп связывает "сумасшедшее" поведение миллиардера Илона Маска с употреблением наркотиков, однако публично отказался об этом заявить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

"Президент Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков (...) По словам двух людей, осведомленных о частных комментариях Трампа, в течение последних 24 часов он говорил своим партнерам, что "сумасшедшее" поведение Илона Маска связано с его наркотической зависимостью", - пишет издание.

Издание отмечает, что ранее в СМИ была информация об употреблении Маском кетамина - мощного анестетика, который становится все более популярным средством для лечения депрессии, устойчивой к лечению, и других психических расстройств.

"Хотя господин Маск признал, что использовал кетамин в прошлом для лечения депрессии, он отрицал предположение, что сейчас употребляет кетамин - или любой другой наркотик", - добавляет издание.

Трамп во время полета самолетом Air Force One, отвечая на вопрос об опасениях по поводу употребления Маском наркотиков, когда он работал на него, ответил: "Я не хочу комментировать его употребление наркотиков. Я не знаю, какой у него статус. Я читал статью в The New York Times. Мне показалось, что она, честно говоря, звучала очень несправедливо".

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.

Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.

Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".

В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между Трампом и Маском.

Империя Илона Маска под угрозой из-за конфликта с Трампом: детали

Впоследствии Politico писало, что Трамп и помощники Белого дома сигнализируют о возможном очередном примирении с Маском после онлайн-спора.