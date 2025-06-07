Трамп связывает "сумасшедшее" поведение Маска с наркотиками - NYT
Киев • УНН
Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков, в частности кетамина, из-за его «сумасшедшего» поведения. Хотя Маск и признавал употребление кетамина, он отрицает зависимость.
Президент США Дональд Трамп связывает "сумасшедшее" поведение миллиардера Илона Маска с употреблением наркотиков, однако публично отказался об этом заявить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
"Президент Трамп обвиняет Илона Маска в употреблении наркотиков (...) По словам двух людей, осведомленных о частных комментариях Трампа, в течение последних 24 часов он говорил своим партнерам, что "сумасшедшее" поведение Илона Маска связано с его наркотической зависимостью", - пишет издание.
Издание отмечает, что ранее в СМИ была информация об употреблении Маском кетамина - мощного анестетика, который становится все более популярным средством для лечения депрессии, устойчивой к лечению, и других психических расстройств.
"Хотя господин Маск признал, что использовал кетамин в прошлом для лечения депрессии, он отрицал предположение, что сейчас употребляет кетамин - или любой другой наркотик", - добавляет издание.
Трамп во время полета самолетом Air Force One, отвечая на вопрос об опасениях по поводу употребления Маском наркотиков, когда он работал на него, ответил: "Я не хочу комментировать его употребление наркотиков. Я не знаю, какой у него статус. Я читал статью в The New York Times. Мне показалось, что она, честно говоря, звучала очень несправедливо".
Дополнение
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он "очень разочарован" им. Это произошло после того, как Маск покинул свою главную консультативную должность в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента США.
Трамп заявил, что Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, который заставлял всех покупать его "ненужные" электромобили. На что Илон Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что "это печально", и запустил голосование о создании новой партии.
Маск заявил, что "время сбросить действительно большую бомбу" и обвинил президента США Дональда Трампа, что тот фигурирует в "файлах Эпштейна".
В четверг акции Tesla упали на 150 миллиардов долларов из-за публичного спора между Трампом и Маском.
Империя Илона Маска под угрозой из-за конфликта с Трампом: детали06.06.25, 20:21 • 3460 просмотров
Впоследствии Politico писало, что Трамп и помощники Белого дома сигнализируют о возможном очередном примирении с Маском после онлайн-спора.