Пьяного "Санту" на Mercedes задержали в новогоднюю ночь возле Ровно

В новогоднюю ночь возле Ровно патрульные остановили Mercedes-Benz, за рулем которого был нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает УНН.

Ночь, комендантский час и Mercedes-Benz, двигавшийся по объездной дороге Ровно. Автомобиль вызвал закономерную реакцию у патрульных — его остановили для выяснения обстоятельств. За рулем — мужчина в костюме Санта-Клауса, но с одним нюансом: признаки празднования явно смешались с признаками алкогольного опьянения - сообщил Белошицкий.

По его словам, освидетельствование с помощью алкотестера показало 2,25 промилле. На этом путешествие "Санты" завершилось: на водителя составили соответствующие материалы, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Кроме того, как сообщил Белошицкий, всего за новогоднюю ночь полицейские составили 135 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

