рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 2714 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 3342 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 72120 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 89331 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 36518 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 36511 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32721 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26758 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28489 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Эксклюзивы
Пьяного "Санту" на Mercedes задержали в новогоднюю ночь возле Ровно

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Возле Ровно патрульные остановили Mercedes-Benz, за рулем которого был нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса. Осмотр алкотестером показал 2,25 промилле, автомобиль эвакуировали.

Пьяного "Санту" на Mercedes задержали в новогоднюю ночь возле Ровно

В новогоднюю ночь возле Ровно патрульные остановили Mercedes-Benz, за рулем которого был нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает УНН.

Ночь, комендантский час и Mercedes-Benz, двигавшийся по объездной дороге Ровно. Автомобиль вызвал закономерную реакцию у патрульных — его остановили для выяснения обстоятельств. За рулем — мужчина в костюме Санта-Клауса, но с одним нюансом: признаки празднования явно смешались с признаками алкогольного опьянения

- сообщил Белошицкий.

По его словам, освидетельствование с помощью алкотестера показало 2,25 промилле. На этом путешествие "Санты" завершилось: на водителя составили соответствующие материалы, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Кроме того, как сообщил Белошицкий, всего за новогоднюю ночь полицейские составили 135 административных протоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Нетрезвый водитель Porsche Cayenne устроил стрельбу после ДТП в Киеве, его задержали - полиция26.11.25, 10:14 • 3804 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Алексей Белошицкий
Национальная полиция Украины
Ровно