Нетрезвый водитель Porsche Cayenne устроил стрельбу после ДТП в Киеве, его задержали - полиция

В Киеве задержали нетрезвого водителя Porsche Cayenne за ДТП и стрельбу посреди улицы, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

В полицию, как указано, обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами.

Как сообщили в полиции, 37-летний киевлянин совершил дорожную аварию на перекрестке Соломенской площади и сразу начал агрессивно себя вести, ругаться со свидетелями и участниками аварии.

"В частности, во время конфликта нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденного автомобиля ВАЗ кулаком в голову. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако, тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону", - рассказали в полиции.

Врачи скорой госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.

"Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения теста на состояние опьянения отказался", - указали в полиции.

Патрульные составили в отношении него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Мужчину задержали и изъяли оружие. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Устроил стрельбу возле дома, ранив двух прохожих: в Киеве задержали 40-летнего мужчину