Нетрезвый водитель Porsche Cayenne устроил стрельбу после ДТП в Киеве, его задержали - полиция

Эксклюзив
07:00 • 11049 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 9984 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 10260 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22037 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 38740 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30039 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28434 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23836 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16180 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15612 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзивы
Популярные новости
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 19990 просмотра
Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский25 ноября, 23:57 • 5188 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 19082 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 14954 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 13779 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 11049 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 39114 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 48124 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 98354 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 128149 просмотра
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 20245 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 55091 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 73259 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 73910 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 80825 просмотра
Нетрезвый водитель Porsche Cayenne устроил стрельбу после ДТП в Киеве, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 774 просмотра

37-летний киевлянин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП на Соломенской площади, избил пассажирку и дважды выстрелил в водителя другого авто. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Нетрезвый водитель Porsche Cayenne устроил стрельбу после ДТП в Киеве, его задержали - полиция

В Киеве задержали нетрезвого водителя Porsche Cayenne за ДТП и стрельбу посреди улицы, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

В полицию, как указано, обратилась киевлянка, которая сообщила о драке и стрельбе в Соломенском районе.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Porsche Cayenne допустил столкновение с автомобилем ВАЗ и еще несколькими транспортными средствами.

Как сообщили в полиции, 37-летний киевлянин совершил дорожную аварию на перекрестке Соломенской площади и сразу начал агрессивно себя вести, ругаться со свидетелями и участниками аварии.

"В частности, во время конфликта нарушитель ударил 26-летнюю пассажирку поврежденного автомобиля ВАЗ кулаком в голову. Водитель ВАЗ пытался остановить нападавшего, однако, тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела в его сторону", - рассказали в полиции.

Врачи скорой госпитализировали 22-летнего пострадавшего с огнестрельным непроникающим ранением и оказали ему необходимую помощь.

"Нарушителем оказался 37-летний житель столицы, который, по внешним признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения и от прохождения теста на состояние опьянения отказался", - указали в полиции.

Патрульные составили в отношении него административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Мужчину задержали и изъяли оружие. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство, совершенное с особой дерзостью и с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Устроил стрельбу возле дома, ранив двух прохожих: в Киеве задержали 40-летнего мужчину28.10.25, 10:25 • 4921 просмотр

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Столкновения
Киев