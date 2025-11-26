Нетверезий водій Porsche Cayenne влаштував стрілянину після ДТП у Києві, його затримали - поліція

$42.400.03
Ексклюзив
07:00 • 9714 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 7928 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 8802 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 21218 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 38020 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 29720 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 28171 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23780 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16138 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15581 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівокPhotoVideo25 листопада, 22:51 • 19211 перегляди
Багато залежить від Америки, бо саме на американську силу в росії зважають найбільше - Зеленський25 листопада, 23:57 • 3784 перегляди
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"26 листопада, 01:00 • 18177 перегляди
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT02:31 • 14133 перегляди
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД03:33 • 12912 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
Ексклюзив
07:00 • 9708 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 38331 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 47402 перегляди
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 97657 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 127445 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 19854 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 54710 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 72913 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 73588 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 80514 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Золото

Нетверезий водій Porsche Cayenne влаштував стрілянину після ДТП у Києві, його затримали - поліція

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 126 перегляди

37-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спричинив ДТП на Солом'янській площі, побив пасажирку та двічі вистрілив у водія іншого авто. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нетверезий водій Porsche Cayenne влаштував стрілянину після ДТП у Києві, його затримали - поліція

У Києві затримали нетверезого водія Porsche Cayenne за ДТП та стрілянину посеред вулиці, повідомили у середу у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

До поліції, як вказано, звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами.

Як повідомили у поліції, 37-річний киянин вчинив дорожню аварію на перехресті Солом’янської площі й одразу почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників аварії.

"Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік", - розповіли у поліції.

Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.

"Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився", - вказали у поліції.

Патрульні склали щодо нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

Чоловіка затримали і вилучили зброю. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка28.10.25, 10:25 • 4909 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Сутички
Київ