Нетверезий водій Porsche Cayenne влаштував стрілянину після ДТП у Києві, його затримали - поліція

У Києві затримали нетверезого водія Porsche Cayenne за ДТП та стрілянину посеред вулиці, повідомили у середу у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

До поліції, як вказано, звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину у Солом’янському районі.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами.

Як повідомили у поліції, 37-річний киянин вчинив дорожню аварію на перехресті Солом’янської площі й одразу почав агресивно поводитися, лаятися зі свідками та учасників аварії.

"Зокрема, під час конфлікту порушник вдарив 26-річну пасажирку пошкодженої автівки ВАЗ кулаком у голову. Водій ВАЗ намагався зупинити нападника, однак, той дістав травматичний пістолет й здійснив два постріли в його бік", - розповіли у поліції.

Лікарі швидкої госпіталізували 22-річного постраждалого з вогнепальним непроникаючим пораненням та надали йому необхідну допомогу.

"Порушником виявився 37-річний мешканець столиці, який, за зовнішніми ознаками, перебував у стані алкогольного сп’яніння й від проходження тесту на стан сп’яніння відмовився", - вказали у поліції.

Патрульні склали щодо нього адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння).

Чоловіка затримали і вилучили зброю. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю та із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка