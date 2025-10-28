Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка
Київ • УНН
У Києві затримали чоловіка, який у нетверезому стані поранив двох перехожих під час стрілянини біля житлового будинку. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, за що загрожує до 7 років ув'язнення.
У Києві затримали і повідомили про підозру чоловіку, який перебував у нетверезому стані і влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку, внаслідок чого було поранено двоє перехожих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у місті Києві.
Деталі
Інцидент стався пізно ввечері 27 жовтня біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу у Подільському районі столиці. За даними слідства, чоловік розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими жителями.
Під час суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих - чоловіків 39 та 37 років. Внаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший - живота.
Далі зловмисник втік з місця злочину, але згодом його затримали правоохоронці. Ним виявився 40-річний житель Києва.
Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого було виявлено і вилучено травматичний пістолет. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).
Затриманому погрожує до 7 років позбавлення волі.
