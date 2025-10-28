Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка

$42.070.07
48.970.21
ukenru
09:24 • 66 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 652 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 5654 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 15046 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 15477 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 11839 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47123 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 69498 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86104 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 65299 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
64%
741мм
Популярнi новини
Провокації білорусі з контрабандними повітряними кулями над Литвою: з'явилась реакція Євроради27 жовтня, 23:30 • 11169 перегляди
Ураження ЗСУ дамби бєлгородського водосховища: у регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації28 жовтня, 00:03 • 10315 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 18404 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 6912 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 15216 перегляди
Публікації
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 15085 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 15508 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 57488 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 58974 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 86120 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Львівська область
Токіо
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 4770 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 15085 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 30951 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 64967 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 78336 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Пістолет

Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

У Києві затримали чоловіка, який у нетверезому стані поранив двох перехожих під час стрілянини біля житлового будинку. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, за що загрожує до 7 років ув'язнення.

Влаштував стрілянину біля будинку, поранивши двох перехожих: у Києві затримали 40-річного чоловіка

У Києві затримали і повідомили про підозру чоловіку, який перебував у нетверезому стані і влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку, внаслідок чого було поранено двоє перехожих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у місті Києві.

Деталі

Інцидент стався пізно ввечері 27 жовтня біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу у Подільському районі столиці. За даними слідства, чоловік розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із перехожими вулицею місцевими жителями.

Під час суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих - чоловіків 39 та 37 років. Внаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший - живота.

Далі зловмисник втік з місця злочину, але згодом його затримали правоохоронці. Ним виявився 40-річний житель Києва.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, під час якого було виявлено і вилучено травматичний пістолет. Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).

Затриманому погрожує до 7 років позбавлення волі.

У Львові чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї посеред вулиці29.09.25, 09:37 • 3547 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Обшук
Сутички
Пістолет
Національна поліція України
Україна
Київ