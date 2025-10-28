Устроил стрельбу возле дома, ранив двух прохожих: в Киеве задержали 40-летнего мужчину
Киев • УНН
В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии ранил двух прохожих во время стрельбы возле жилого дома. Ему объявлено подозрение за хулиганство с применением оружия, за что грозит до 7 лет заключения.
В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, который находился в нетрезвом состоянии и устроил стрельбу возле подъезда жилого дома, в результате чего были ранены двое прохожих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве.
Подробности
Инцидент произошел поздно вечером 27 октября возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза в Подольском районе столицы. По данным следствия, мужчина распивал алкогольные напитки в компании знакомых и провоцировал конфликт с прохожими по улице местными жителями.
Во время спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих - мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой - живота.
Далее злоумышленник скрылся с места преступления, но впоследствии его задержали правоохранители. Им оказался 40-летний житель Киева.
Полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого был обнаружен и изъят травматический пистолет. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.
