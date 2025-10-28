$42.070.07
Эксклюзив
08:00 • 2810 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 10408 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 11954 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 10029 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 45929 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 68946 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 84221 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 65209 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66876 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42780 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Фокс Ньюс

Устроил стрельбу возле дома, ранив двух прохожих: в Киеве задержали 40-летнего мужчину

Киев • УНН

 1304 просмотра

В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии ранил двух прохожих во время стрельбы возле жилого дома. Ему объявлено подозрение за хулиганство с применением оружия, за что грозит до 7 лет заключения.

Устроил стрельбу возле дома, ранив двух прохожих: в Киеве задержали 40-летнего мужчину

В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, который находился в нетрезвом состоянии и устроил стрельбу возле подъезда жилого дома, в результате чего были ранены двое прохожих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Подробности

Инцидент произошел поздно вечером 27 октября возле одного из жилых домов на проспекте Европейского Союза в Подольском районе столицы. По данным следствия, мужчина распивал алкогольные напитки в компании знакомых и провоцировал конфликт с прохожими по улице местными жителями.

Во время спора он достал из сумки пистолет, начал размахивать им и произвел выстрелы в сторону двух прохожих - мужчин 39 и 37 лет. В результате выстрелов один из них получил огнестрельное ранение ноги, другой - живота.

Далее злоумышленник скрылся с места преступления, но впоследствии его задержали правоохранители. Им оказался 40-летний житель Киева.

Полицейские провели обыск по месту жительства фигуранта, во время которого был обнаружен и изъят травматический пистолет. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы.

Евгений Устименко

Общество Киев Криминал и ЧП
