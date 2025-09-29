Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия посреди улицы

$41.490.00
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 35510 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 59044 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 40599 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 40296 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 63310 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 71476 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 92798 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152814 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56816 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС
Брянск под атакой: зафиксировано попадание в промышленный завод
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 152818 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 83264 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Майя Санду
Елена Соседка
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
Таймс
Нью-Йорк Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play

Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия посреди улицы

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Во Львове 22-летний мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на проспекте Свободы. Его и еще троих участников драки привлекли к административной ответственности за хулиганство.

Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия посреди улицы

Во Львове полицейские привлекли к административной ответственности 22-летнего местного жителя, который ночью открыл стрельбу из травматического оружия. Инцидент произошел на проспекте Свободы около часа ночи. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

Сегодня, 29 сентября, около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове слышны выстрелы. До прибытия полиции злоумышленников задержали сотрудники Национальной гвардии Украины, патрулировавшие данную территорию

- говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также сотрудники Управления патрульной полиции Львовщины.

Как установили правоохранители, между группой знакомых произошла драка, на которую оперативно отреагировали бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники конфликта начали убегать. 22-летний львовянин произвел три выстрела в воздух из травматического оружия. Пострадавших в результате происшествия нет, оружие правоохранители изъяли.

Все участники установлены - это львовяне в возрасте от 18 до 23 лет. Трех участников драки, а также "стрелка" правоохранители привлекли к административной ответственности по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во Львове женщина упала из маршрутки во время посадки: полиция расследует инцидент27.09.25, 13:11 • 4244 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Национальная гвардия Украины
Львов