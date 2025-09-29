Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия посреди улицы
Киев • УНН
Во Львове 22-летний мужчина открыл стрельбу из травматического оружия на проспекте Свободы. Его и еще троих участников драки привлекли к административной ответственности за хулиганство.
Во Львове полицейские привлекли к административной ответственности 22-летнего местного жителя, который ночью открыл стрельбу из травматического оружия. Инцидент произошел на проспекте Свободы около часа ночи. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.
Сегодня, 29 сентября, около 01:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы во Львове слышны выстрелы. До прибытия полиции злоумышленников задержали сотрудники Национальной гвардии Украины, патрулировавшие данную территорию
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также сотрудники Управления патрульной полиции Львовщины.
Как установили правоохранители, между группой знакомых произошла драка, на которую оперативно отреагировали бойцы Нацгвардии. Увидев правоохранителей, участники конфликта начали убегать. 22-летний львовянин произвел три выстрела в воздух из травматического оружия. Пострадавших в результате происшествия нет, оружие правоохранители изъяли.
Все участники установлены - это львовяне в возрасте от 18 до 23 лет. Трех участников драки, а также "стрелка" правоохранители привлекли к административной ответственности по ст.173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
