Во Львове женщина упала из маршрутки во время посадки: полиция расследует инцидент

Во Львове 84-летняя женщина упала на дорогу во время посадки в маршрутку, открыто уголовное производство, участники инцидента установлены, сообщили в ГУНП во Львовской области в субботу, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 26 сентября около 15:30 на улице Княгини Ольги.

Предварительно установлено, что 84-летняя львовянка во время посадки в маршрутное такси упала на проезжую часть и получила телесные повреждения - сообщили в полиции.

На место происшествия соответствующие службы, как указано, не вызывались.

Через некоторое время женщина, по сообщению, самостоятельно обратилась в больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии в полиции сообщили, что участники происшествия установлены.

