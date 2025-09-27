Во Львове женщина упала из маршрутки во время посадки: полиция расследует инцидент
26 сентября во Львове 84-летняя женщина упала во время посадки в маршрутное такси на улице Княгини Ольги и получила травмы. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Во Львове 84-летняя женщина упала на дорогу во время посадки в маршрутку, открыто уголовное производство, участники инцидента установлены, сообщили в ГУНП во Львовской области в субботу, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 26 сентября около 15:30 на улице Княгини Ольги.
Предварительно установлено, что 84-летняя львовянка во время посадки в маршрутное такси упала на проезжую часть и получила телесные повреждения
На место происшествия соответствующие службы, как указано, не вызывались.
Через некоторое время женщина, по сообщению, самостоятельно обратилась в больницу.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Впоследствии в полиции сообщили, что участники происшествия установлены.
