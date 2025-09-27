У Львові жінка впала з маршрутки під час посадки: поліція розслідує інцидент
Київ • УНН
26 вересня у Львові 84-річна жінка впала під час посадки в маршрутне таксі на вулиці Княгині Ольги та отримала травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
У Львові 84-річна жінка впала на дорогу під час посадки у маршрутку, відкрито кримінальне провадження, учасників інциденту встановили, повідомили у ГУНП у Львівській області у суботу, пише УНН.
Деталі
ДТП сталась 26 вересня близько 15:30 на вулиці Княгині Ольги.
Попередньо встановлено, що 84-річна львів’янка під час посадки в маршрутне таксі впала на проїзну частину та отримала тілесні ушкодження
На місце пригоди відповідні служби, як вказано, не викликались.
Через деякий час жінка, за повідомленням, самостійно звернулась до лікарні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Згодом у поліції повідомили, що учасників події встановлено.
