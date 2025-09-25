Чоловік випав з переповненого автобуса у Львові та отримав важкі травми голови

Сьогодні, 25 вересня, близько 09:10 на вулиці Варшавській у Львові під час висадки з автобуса маршруту №84 літній чоловік упав і зазнав серйозних травм голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона, де він перебуває у реанімації у важкому стані. Про це повідомила поліція Львівщини та Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі

У міській раді повідомили, що пацієнту вже зробили КТ усього тіла. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив та забій у лобній ділянці. Його оглянули нейрохірурги, хірурги та травматологи, нині чоловік під цілодобовим наглядом медиків.

На місці інциденту працювали всі необхідні служби. У департаменті міської мобільності закликали мешканців не поширювати неперевірені версії та дочекатися офіційних висновків. Автобус №84, що курсує за маршрутом вул. Щурата – Рудно, обслуговує перевізник "Успіх-БМ". Сьогодні на лінії працювало 20 автобусів – заявили у міськраді.

Раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомляв, що чоловік помер від травм, однак пізніше він спростував цю інформацію. Свідки повідомляють, що автобус був переповнений, виникла тиснява, водій відкрив двері, і чоловік випав.

