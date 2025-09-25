Чоловік випав з переповненого автобуса у Львові та отримав важкі травми голови
Київ • УНН
25 вересня у Львові літній чоловік випав з автобуса маршруту №84 на вулиці Варшавській, отримавши важкі травми голови. Постраждалий госпіталізований до реанімації лікарні святого Пантелеймона у важкому стані.
Сьогодні, 25 вересня, близько 09:10 на вулиці Варшавській у Львові під час висадки з автобуса маршруту №84 літній чоловік упав і зазнав серйозних травм голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона, де він перебуває у реанімації у важкому стані. Про це повідомила поліція Львівщини та Львівська міська рада, пише УНН.
Деталі
У міській раді повідомили, що пацієнту вже зробили КТ усього тіла. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив та забій у лобній ділянці. Його оглянули нейрохірурги, хірурги та травматологи, нині чоловік під цілодобовим наглядом медиків.
На місці інциденту працювали всі необхідні служби. У департаменті міської мобільності закликали мешканців не поширювати неперевірені версії та дочекатися офіційних висновків. Автобус №84, що курсує за маршрутом вул. Щурата – Рудно, обслуговує перевізник "Успіх-БМ". Сьогодні на лінії працювало 20 автобусів
Раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомляв, що чоловік помер від травм, однак пізніше він спростував цю інформацію. Свідки повідомляють, що автобус був переповнений, виникла тиснява, водій відкрив двері, і чоловік випав.
Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція22.09.25, 11:00 • 3506 переглядiв