Чоловік випав з переповненого автобуса у Львові та отримав важкі травми голови

$41.380.00
48.800.07
ukenru
06:48 • 7450 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22109 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36078 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55514 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47533 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43393 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40017 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68135 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23008 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54684 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.4м/с
64%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 24147 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo02:45 • 24379 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto03:07 • 23120 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 32107 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 20363 перегляди
Публікації
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 9540 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 22074 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 55484 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 68120 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 63052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мустафа Джемілєв
Урсула фон дер Ляєн
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 10844 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 51625 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 110531 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 69254 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 82356 перегляди
Актуальне
Су-34
МіГ-31
The Guardian
Свіфт
Fox News

Чоловік випав з переповненого автобуса у Львові та отримав важкі травми голови

Київ • УНН

 • 388 перегляди

25 вересня у Львові літній чоловік випав з автобуса маршруту №84 на вулиці Варшавській, отримавши важкі травми голови. Постраждалий госпіталізований до реанімації лікарні святого Пантелеймона у важкому стані.

Чоловік випав з переповненого автобуса у Львові та отримав важкі травми голови

Сьогодні, 25 вересня, близько 09:10 на вулиці Варшавській у Львові під час висадки з автобуса маршруту №84 літній чоловік упав і зазнав серйозних травм голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона, де він перебуває у реанімації у важкому стані. Про це повідомила поліція Львівщини та Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі 

У міській раді повідомили, що пацієнту вже зробили КТ усього тіла. Лікарі діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, травматичний субарахноїдальний крововилив та забій у лобній ділянці. Його оглянули нейрохірурги, хірурги та травматологи, нині чоловік під цілодобовим наглядом медиків.

На місці інциденту працювали всі необхідні служби. У департаменті міської мобільності закликали мешканців не поширювати неперевірені версії та дочекатися офіційних висновків. Автобус №84, що курсує за маршрутом вул. Щурата – Рудно, обслуговує перевізник "Успіх-БМ". Сьогодні на лінії працювало 20 автобусів 

– заявили у міськраді.

Раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомляв, що чоловік помер від травм, однак пізніше він спростував цю інформацію. Свідки повідомляють, що автобус був переповнений, виникла тиснява, водій відкрив двері, і чоловік випав.

Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція22.09.25, 11:00 • 3506 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПодії
Національна поліція України
Львів
Київ