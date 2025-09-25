Мужчина выпал из переполненного автобуса во Львове и получил тяжелые травмы головы
Киев • УНН
25 сентября во Львове пожилой мужчина выпал из автобуса маршрута №84 на улице Варшавской, получив тяжелые травмы головы. Пострадавший госпитализирован в реанимацию больницы святого Пантелеймона в тяжелом состоянии.
Сегодня, 25 сентября, около 09:10 на улице Варшавской во Львове во время высадки из автобуса маршрута №84 пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу святого Пантелеймона, где он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Львовщины и Львовский городской совет, пишет УНН.
Детали
В городском совете сообщили, что пациенту уже сделали КТ всего тела. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб в лобной области. Его осмотрели нейрохирурги, хирурги и травматологи, сейчас мужчина под круглосуточным наблюдением медиков.
На месте инцидента работали все необходимые службы. В департаменте городской мобильности призвали жителей не распространять непроверенные версии и дождаться официальных выводов. Автобус №84, курсирующий по маршруту ул. Щурата – Рудно, обслуживает перевозчик "Успех-БМ". Сегодня на линии работало 20 автобусов
Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщал, что мужчина умер от травм, однако позже он опроверг эту информацию. Свидетели сообщают, что автобус был переполнен, возникла давка, водитель открыл дверь, и мужчина выпал.
