06:48 • 7462 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
06:09 • 22130 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 36091 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 55533 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 47543 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 43395 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 40019 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 68144 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 23008 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 54684 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Мужчина выпал из переполненного автобуса во Львове и получил тяжелые травмы головы

Киев • УНН

 • 364 просмотра

25 сентября во Львове пожилой мужчина выпал из автобуса маршрута №84 на улице Варшавской, получив тяжелые травмы головы. Пострадавший госпитализирован в реанимацию больницы святого Пантелеймона в тяжелом состоянии.

Мужчина выпал из переполненного автобуса во Львове и получил тяжелые травмы головы

Сегодня, 25 сентября, около 09:10 на улице Варшавской во Львове во время высадки из автобуса маршрута №84 пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу святого Пантелеймона, где он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Львовщины и Львовский городской совет, пишет УНН.

Детали 

В городском совете сообщили, что пациенту уже сделали КТ всего тела. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб в лобной области. Его осмотрели нейрохирурги, хирурги и травматологи, сейчас мужчина под круглосуточным наблюдением медиков.

На месте инцидента работали все необходимые службы. В департаменте городской мобильности призвали жителей не распространять непроверенные версии и дождаться официальных выводов. Автобус №84, курсирующий по маршруту ул. Щурата – Рудно, обслуживает перевозчик "Успех-БМ". Сегодня на линии работало 20 автобусов 

– заявили в горсовете.

Ранее депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщал, что мужчина умер от травм, однако позже он опроверг эту информацию. Свидетели сообщают, что автобус был переполнен, возникла давка, водитель открыл дверь, и мужчина выпал.

Водитель Mercedes в нетрезвом виде врезался в маршрутку в Киеве, ранив пассажирку, получил подозрение - полиция22.09.25, 11:00 • 3506 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПроисшествия
Национальная полиция Украины
Львов
Киев