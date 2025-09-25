Мужчина выпал из переполненного автобуса во Львове и получил тяжелые травмы головы

Сегодня, 25 сентября, около 09:10 на улице Варшавской во Львове во время высадки из автобуса маршрута №84 пожилой мужчина упал и получил серьезные травмы головы. Пострадавшего госпитализировали в больницу святого Пантелеймона, где он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщила полиция Львовщины и Львовский городской совет, пишет УНН.

В городском совете сообщили, что пациенту уже сделали КТ всего тела. Врачи диагностировали внутреннюю черепно-мозговую травму, травматическое субарахноидальное кровоизлияние и ушиб в лобной области. Его осмотрели нейрохирурги, хирурги и травматологи, сейчас мужчина под круглосуточным наблюдением медиков.

На месте инцидента работали все необходимые службы. В департаменте городской мобильности призвали жителей не распространять непроверенные версии и дождаться официальных выводов. Автобус №84, курсирующий по маршруту ул. Щурата – Рудно, обслуживает перевозчик "Успех-БМ". Сегодня на линии работало 20 автобусов