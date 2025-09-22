Водитель Mercedes в нетрезвом виде врезался в маршрутку в Киеве, ранив пассажирку, получил подозрение - полиция
В Киеве сообщили о подозрении водителю Mercedes-Benz, который в пятницу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в маршрутный автобус на улице Касияна. В результате ДТП 51-летняя пассажирка получила перелом ключицы и закрытую черепно-мозговую травму.
В Киеве сообщили о подозрении водителю Mercedes-Benz, который пьяным врезался в маршрутный автобус и травмировал пассажирку, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло в пятницу около 20:30 на улице Касияна в Голосеевском районе.
"Правоохранители установили, что 37-летний водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения – 2.63 промилле, не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадала 51-летняя пассажирка общественного транспорта", - сообщили в полиции.
Как отмечается, женщину госпитализировали с переломом левой ключицы и закрытой черепно-мозговой травмой.
"Виновника автопроисшествия следователи задержали. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", - указали в полиции.
Подозреваемому грозит до трех лет заключения.