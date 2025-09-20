В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил троллейбус
Киев • УНН
В Киеве пьяный водитель Peugeot въехал в троллейбус, не соблюдая безопасную дистанцию. Патрульные составили админматериалы на водителя, у которого было 1,70 промилле алкоголя.
В Киеве мужчина сел за руль пьяным и въехал в троллейбус, патрульные составили админматериалы на водителя, передает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.
Детали
По данным правоохранителей, ДТП произошло в Соломенском районе. Предварительно, водитель автомобиля Peugeot не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в троллейбус. Обошлось без пострадавших.
Общаясь с предполагаемым виновником ДТП, мы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на Драгере, результат положительный — 1,70 промилле
Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него соответствующие административные материалы.
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейский17.09.25, 21:20 • 9148 просмотров