10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил троллейбус

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В Киеве пьяный водитель Peugeot въехал в троллейбус, не соблюдая безопасную дистанцию. Патрульные составили админматериалы на водителя, у которого было 1,70 промилле алкоголя.

В Киеве пьяный водитель Peugeot протаранил троллейбус

В Киеве мужчина сел за руль пьяным и въехал в троллейбус, патрульные составили админматериалы на водителя, передает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло в Соломенском районе. Предварительно, водитель автомобиля Peugeot не соблюдал безопасную дистанцию и въехал в троллейбус. Обошлось без пострадавших.

Общаясь с предполагаемым виновником ДТП, мы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на Драгере, результат положительный — 1,70 промилле 

- говорится в сообщении.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и составили на него соответствующие административные материалы.

Антонина Туманова

