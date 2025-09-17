В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейский

31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, будучи пьяным, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также грузовик и автомобиль Audi. Кроме того, в ДТП пострадал полицейский. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, передает УНН.

В среду, 17 сентября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульной полиции, совершил ДТП. По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке. Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi - говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Им оказался 31-летний сотрудник ТЦК и СП одного из районов области. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия - добавили в полиции.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к административной ответственности по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос задержания водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

