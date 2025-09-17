В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейский

$41.180.06
48.660.16
ukenru
17:46 • 2060 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 6396 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 10811 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 17636 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 31766 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38285 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38135 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 102281 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 119575 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53786 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
91%
749мм
Популярные новости
В "Резерв+" появится новый статус: что он означает и кого касаетсяPhoto17 сентября, 09:20 • 4414 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 6168 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 16238 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 21265 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 17959 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 18095 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 52317 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 102281 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 119575 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 67141 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Королева Камилла
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 1794 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 1794 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 39639 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 44851 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 74039 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейский

Киев • УНН

 • 184 просмотра

31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, находясь в нетрезвом состоянии, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, грузовик и Audi. Решается вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности.

В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК спровоцировал массовое ДТП, пострадал полицейский

31-летний сотрудник ТЦК и СП в Тернополе, будучи пьяным, совершил массовое ДТП, в котором пострадали автомобили правоохранителей, а также грузовик и автомобиль Audi. Кроме того, в ДТП пострадал полицейский. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Тернопольской области, передает УНН.

В среду, 17 сентября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульной полиции, совершил ДТП. По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из г. Збараж, не выполнил требование об остановке. Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi 

- говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

Им оказался 31-летний сотрудник ТЦК и СП одного из районов области. Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи пьяным, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия 

- добавили в полиции.

Решается вопрос о привлечении фигуранта к административной ответственности по ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос задержания водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Харькове несовершеннолетний юноша за рулем автомобиля семьи попал в ДТП, на мать 14-летнего парня составили админпротокол, также открыто уголовное производство.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Тернополь
Харьков