14-річний харків'янин за кермом родинного авто потрапив у ДТП, відкрито провадження - прокуратура

У Харкові неповнолітній юнак за кермом автомобіля родини потрапив у ДТП, на матір 14-річного хлопця склали адмінпротокол, також відкрито кримінальне провадження, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, пише УНН.

Деталі

"У соціальних мережах поширюються відео, на яких 14-річний харків’янин керує автівкою та демонструє зухвалу манеру їзди. 16 вересня 2025 року, перебуваючи за кермом авто, що належить його родині, неповнолітній не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом", - повідомили у прокуратурі.

У прокуратурі наголосили: його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. І додали, що таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху.

"На матір неповнолітнього правоохоронці склали протокол за ч. 3 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, до ЄРДР внесено відомості за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною)", - зазначили у прокуратурі.

На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст влаштував ДТП: серед постраждалих трирічна дитина