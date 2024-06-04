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На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст влаштував ДТП: серед постраждалих трирічна дитина

На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст влаштував ДТП: серед постраждалих трирічна дитина

Київ • УНН

 • 24722 перегляди

В одному з сіл Рівненської області 16-річний мотоцикліст без водійських прав "підрізав" на дорозі мотоцикл, на якому їхала сім'я, в результаті чого 3-річна дитина була госпіталізована з переломами і ще троє отримали поранення.

У Рівненській області у ДТП потрапили два мотоцикли. Серед постраждалих у результаті аварії - трирічний малюк, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, ДТП сталось 3 червня близько 21:40 в селі Морочне.

16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом "Lifan" під час обгону "підрізав" мотоцикл "Delta" під керуванням 22-річного чоловіка.

"Унаслідок ДТП травмувався водій останнього та троє пасажирів: чоловік, 21-річна дружина та малолітня донька отримали забої, а трирічного сина госпіталізували із переломами стегнової кістки та тазу", - йдеться у повідомленні.

У Польщі двоє українських підлітків загинули в ДТП: тікали від поліції на швидкості 150 км/сек - ЗМІ 29.05.24, 16:35 • 31937 переглядiв

Сам неповнолітній водій мотоцикла "Lifan" після ДТП залишив місце події. Згодом він звернувся до медзакладу для обстеження. Відомо, що посвідчення водія він не має.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Відомо, що всі учасники були без мотошоломів.

Антоніна Туманова

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