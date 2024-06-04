На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

В Ровенской области в ДТП попали два мотоцикла. Среди пострадавших в результате аварии - трехлетний малыш, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло 3 июня около 21:40 в селе Морочное.

16-летний местный житель, управляя мотоциклом "Lifan" во время обгона "подрезал" мотоцикл "Delta" под управлением 22-летнего мужчины.

"В результате ДТП травмировался водитель последнего и трое пассажиров: мужчина, 21-летняя жена и малолетняя дочь получили ушибы, а трехлетнего сына госпитализировали с переломами бедренной кости и таза", - говорится в сообщении.

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Сам несовершеннолетний водитель мотоцикла "Lifan" после ДТП покинул место происшествия. Впоследствии он обратился в медучреждение для обследования. Известно, что водительского удостоверения он не имеет.

Следователи начали досудебное расследование. Известно, что все участники были без мотошлемов.