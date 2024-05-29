В Польше двое украинских подростков погибли в ДТП: убегали от полиции на скорости 150 км / сек-СМИ

В Польше двое украинских подростков погибли пытаясь оторваться от правоохранителей на машине на скорости 150 км/ч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Trojmiast.

Детали

Как сообщается, ночью в районе Вейхерово сотрудники дорожной полиции с помощью световых и звуковых сигналов пытались остановить для проверки автомобиль Audi A4, в котором были подростки. машина не остановилась, началась погоня.

16-летний водитель Audi убегал на большой скорости по улицам Гдыни, Сопота, а затем Гданьска, где не справился с управлением, врезался в дерево и автомобиль перевернулся.

Водитель Audi, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался на месте. 17-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу. Впрочем, позже умер.

Оба погибших подростка были гражданами Украины.

По неофициальным данным водитель ехал со скоростью около 150 км/ч. Из Вейхерово, где началась погоня, в Гданьск он уехал через 20 минут.

Отмечается, что были изъяты записи с нагрудных камер полицейских, проводятся детальные исследования для выяснения обстоятельств.

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