В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  110698 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  109705 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  181126 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  172199 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190310 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162363 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121091 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125360 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135555 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125690 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  362793 просмотра

В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

15-летний украинский беженец получил ножевое ранение во время драки в Дортмунде, что на западе Германии, и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии.

Новости Мира •   •  6976 просмотра
В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

В США рассказали детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем снаряды для систем NASAMS, HIMARS, новую бронетехнику и другие системы, в которых нуждается Украина.

Война •   •  9314 просмотра
Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов

россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб

Россия не только блокирует предложения Украины по обмену пленными, но и игнорирует запросы Киева о репатриации тел погибших украинских защитников, отказываясь возвращать их для надлежащего захоронения.

Война •   •  8812 просмотра
россия блокирует не только обмен пленным, но и репатриацию тел погибших военных - Координационный штаб

Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

Во время сегодняшней встречи в Рамштайн много времени было посвящено поставке систем противовоздушной обороны Украине для защиты ее неба от иранских беспилотников, корейских ракет и других угроз, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Война •   •  9575 просмотра
Много времени посвятили поставке систем ПВО: Остин о "Рамштайн"

На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко

Уличное освещение в Киевской области будет уменьшено в вечернее и ночное время для экономии электроэнергии в связи с крайне сложной ситуацией с электроснабжением - такое решение было принято на заседании областного штаба обороны.

Общество •   •  8958 просмотра
На Киевщине уменьшат освещение улиц в вечернее и ночное время - Кравченко

россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый

20 мая российские войска 27 раз обстреляли Днепропетровскую область, ранив 42-летнего мужчину, повредив многоквартирный дом, 18 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж, десяток автомобилей, медицинское учреждение, объект инфраструктуры, продуктовый магазин, газопроводы, линии электропередач и 17 солнечных панелей.

Общество •   •  8691 просмотра
россияне почти 30 раз ударили по Днепропетровщине: есть раненый

Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб при крушении вертолета из-за технической неисправности. Ранее СМИ назвали смерть президента Ирана Раиси "загадочной", а Time даже решил составить свой "список подозреваемых".

Новости Мира •   •  8869 просмотра
Смерть президента Ирана: авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности вертолета

В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

В оккупированном Бердянске произошло внезапное отключение электроэнергии, за которым последовали проблемы с водоснабжением, электричеством и связью, затронувшие и другие оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, причем оккупационные власти обвинили в этом Вооруженные силы Украины и пообещали частичное восстановление электроснабжения только ночью.

Война •   •  10214 просмотра
В оккупированном Бердянске пропал свет и связь

Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"

Приложение для военных "Армия+" будет включать военный билет и электронные отчеты, чтобы уменьшить бумажный документооборот и обеспечить удобную обратную связь, а полный запуск запланирован на начало июля.

Война •   •  9908 просмотра
Приложение для военных: в Минобороны рассказали, какие функции будет иметь "Армия+"

Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску

По словам Синегубова, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.

Война •   •  9786 просмотра
Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску