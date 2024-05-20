В Германии неизвестный ранил ножом 15-летнего парня из Украины

На западе Германии в городе Дортмунд, неизвестный ранил 15-летнего подростка из Украины ножом. Сейчас парень в больнице в стабильном состоянии. Об этом пишет Bild, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло вечером 19 мая, когда католики и протестанты праздновали День Святой Троицы. Все началось со словесной перепалки между двумя группами подростков, которая переросла в драку.

Во время конфликта 15-летнего парня из Арнсберга, что недалеко от Дортмунда, избили и ранили ножом.

Как пишет Bild пострадавший - молодой украинский беженец. Вместе с двумя друзьями он начал разговор с двумя девушками. Это не понравилось другой группе молодых людей, поэтому завязалась драка. Один из них достал нож и ударил украинца сначала в шею, а затем вонзил его в верхнюю часть тела.

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Дополнение

В местной полиции говорят, что учитывая ранения молодой парень мог умереть, но сейчас он уже в больнице и его жизни уже ничего не угрожает.

Правоохранители добавляют, его нападавшим удалось скрыться, поэтому сейчас полиция разыскивает подозреваемых.

Напомним,

В немецком городе Мурнау, на территории торгового центра, 27 апреля нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. По подозрению в этом задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России.