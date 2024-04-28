У Німеччині біля ТЦ вбили двох українців: підозрюють 57-річного росіянина
Київ • УНН
Двоє українців, 23 і 36 років, отримали смертельні ножові поранення біля торгового центру в Мурнау, Німеччина, а 57-річний громадянин росії був затриманий як підозрюваний.
У німецькому місті Мурнау, на території торгового центру, 27 квітня знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. Про це повідомила поліція Баварії, пише УНН.
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За даними поліції Баварії, у суботу, 27 квітня 2024 року, о 17:20 за місцевим часом, оперативний центр південного управління поліції Верхньої Баварії отримав звістку про двох важко поранених чоловіків у Мурнау, район Бургграбен. Негайно викликані на місце екстрені служби встановили, що один із чоловіків помер від отриманих травм. Другий чоловік, якого спочатку знайшли в критичному стані, також помер, попри швидку медичну допомогу.
"У межах негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином росії. Постраждалі - громадяни України віком 23 та 36 років. Обидва проживали в районі Гарміш-Партенкірхен", - повідомили у земельній поліції.
На основі наявних даних у справі, головна прокуратура подала клопотання про арешт 57-річного підозрюваного. 28 квітня, як вказано, він буде представлений перед слідчим суддею компетентного районного суду для вирішення питання про його утримання під вартою.
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