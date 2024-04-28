В Германии возле ТЦ убили двух украинцев: подозревают 57-летнего россиянина

В немецком городе Мурнау, на территории торгового центра, 27 апреля нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. Об этом сообщила полиция Баварии, пишет УНН.

Детали

По данным полиции Баварии, в субботу, 27 апреля 2024 года, в 17:20 по местному времени, оперативный центр южного управления полиции Верхней Баварии получил известие о двух тяжело раненых мужчинах в Мурнау, район Бургграбен. Немедленно вызванные на место экстренные службы установили, что один из мужчин скончался от полученных травм. Второй мужчина, которого сначала нашли в критическом состоянии, также умер, несмотря на скорую медицинскую помощь.

"В рамках немедленно начатых розыскных мероприятий в тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу был обнаружен и задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином россии. Пострадавшие - граждане Украины в возрасте 23 и 36 лет. Оба проживали в районе Гармиш-Партенкирхен", - сообщили в земельной полиции.

На основе имеющихся данных по делу, главная прокуратура подала ходатайство об аресте 57-летнего подозреваемого. 28 апреля, как указано, он будет представлен перед следственным судьей компетентного районного суда для решения вопроса о его содержании под стражей.

Напомним

Спустя 3 года немецкая полиция раскрыла убийство украинского косметолога Оксаны Ромберг, проведя анализ ДНК ее знакомых, что привело к аресту 53-летнего мужчины, который забил ее до смерти и ограбил.