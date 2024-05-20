У Німеччині невідомий поранив ножем 15-річного хлопця з України
Київ • УНН
15-річний український біженець отримав ножове поранення під час бійки у Дортмунді, що на заході Німеччини, і наразі перебуває у лікарні у стабільному стані.
На заході Німеччині, у місті Дортмунд, невідомий поранив 15-річного підлітка з України ножем. Наразі хлопець в лікарні у стабільному стані. Про це пише Bild, передає УНН.
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Подія сталася ввечері 19 травня, коли католики та протестанти святкували День Святої Трійці. Усе почалося зі словесної перепалки між двома групами підлітків, яка переросла у бійку.
Під час конфлікту 15-річного хлопця з Арнсберга, що неподалік Дортмунда, побили та поранили ножем.
Як пише Bild постраждалий — молодий український біженець. Разом з двома друзями він почав розмову з двома дівчатами. Це не сподобалося іншій групі молодиків, тож зав’язалася бійка. Один з них дістав ніж та вдарив українця спочатку у шию, а потім встромив його у верхню частину тіла.
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У місцевій поліції кажуть, що з огляду на поранення молодий хлопець міг померти, але зараз він вже у лікарні і його життю вже нічого не загрожує.
Правоохоронці додають, його нападникам вдалося втекти, тож наразі поліція розшукує підозрюваних.
Нагадаємо
У німецькому місті Мурнау, на території торгового центру, 27 квітня знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. За підозрою у цьому затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином росії.