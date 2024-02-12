У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста
Київ • УНН
Німецька поліція затримала зловмисника, який вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. Він напав на хлопця та його друга, за те, що вони українці.
У Німеччині правоохоронці затримали зловмисника, який вбив 17-річного українського баскетболіста. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.
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За його словами, МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині
Зокрема, генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.
За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії
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Ніколенко також додав, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.
За словами дипломата, стан українця стабільний, загроз його життю немає.
Нагадаємо
У суботу, 10 лютого, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його друга Артема Козаченко напали за те, що вони українці.