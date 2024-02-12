В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста
Киев • УНН
Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.
В Германии правоохранители задержали злоумышленника, который убил 17-летнего украинского баскетболиста. Об этом на своей странице в Facebook заявил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.
Детали
По его словам, МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии
В частности, генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.
По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия
Дополнение
Николенко также добавил, что консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена.
По словам дипломата, состояние украинца стабильное, угроз его жизни нет.
Напомним
В субботу, 10 февраля, в Германии убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. На него и его друга Артема Козаченко напали за то, что они украинцы.
В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста
Немецкая полиция задержала злоумышленника, который убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Он напал на парня и его друга, за то, что они украинцы.
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