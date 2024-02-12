У Німеччині вбили 17-річного українця через національність

У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова. На нього та його друга Артема Козаченко напали за те, що вони українці. Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва, передає УНН.

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10 лютого ввечері у німецькому Дюссельдорфі жорстоко вбили 17-річного українця Володимира Єрмакова.

Хлопець і його друг Артем Козаченко були баскетболістами та виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.

Напередодні запланованого матчу молодих баскетболістів атакували на вулиці з ножами лише через їхню національність – українці.

На жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко досі залишається в реанімації.

Місцева поліція вже розпочала розслідування.

Додамо

Володимир Єрмаков, в минулому гравець команд "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.), виступав за юнацьку збірну України (U-16) на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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